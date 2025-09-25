Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Fußball
Wayne Rooney: "Wenn Coleen nicht gewesen wäre, wäre ich tot"
Er ist der Rekordtorschütze von Manchester United und England. Doch wenn Wayne Rooney nicht auf Torejagd ging, trank er zu viel. Nun verrät der Ex-Profi, wie ihm seine Frau geholfen hat.

London.

Englands Fußball-Ikone Wayne Rooney verdankt es nach eigener Aussage seiner Frau Coleen, dass er noch am Leben ist. Sie habe ihm geholfen, seine "massiven" Alkoholprobleme unter Kontrolle zu bekommen, sagte der frühere Star von Manchester United in einem Podcast seines früheren Teamkollegen Rio Ferdinand. "Ich glaube ehrlich: Wenn sie nicht gewesen wäre, wäre ich tot."

Rooney: Coleen hat mein Alkoholproblem früh erkannt

"Sie hat sich um mich gekümmert, weil ich jemanden brauchte, der auf mich aufpasst", sagte der 39-Jährige, der seine Frau schon in der Kindheit kennengelernt hatte. "Schon als ich 17 war, hat sie es erkannt und wusste, dass ich ein bisschen drüber war. Sie hat mir sehr geholfen, das zu kontrollieren."

Rooney berichtete von exzessivem Alkoholkonsum in jungen Jahren und zu Beginn seiner Fußballerkarriere. "Ich kam ins Training, habe am Wochenende zwei Tore geschossen und bin danach wieder zwei Tage trinken gegangen", sagte der einstige Stürmerstar.

Während seiner Zeit bei Manchester United habe er versucht, die Trinkerei mit Kaugummi, Mundwasser und Augentropfen vor Trainer Alex Ferguson zu verbergen.

Rekordtorschütze von England und Manchester United

Trotz seiner Eskapaden, mit denen er schließlich auch Schlagzeilen in der britischen Boulevardpresse machte, feierte Rooney als Fußballer große Erfolge. Er ist Rekordtorschütze von Manchester United und zweitbester Torjäger der englischen Nationalmannschaft hinter dem heutigen Kapitän Harry Kane.

Gelegentlich geriet er wegen seines Alkoholkonsums auch später noch in Schwierigkeiten. 2017 wurde er in Großbritannien wegen Trunkenheit am Steuer verurteilt und erhielt zwei Jahre Fahrverbot. Ein Jahr später wurde er in den USA wegen eines ähnlichen Vergehens zu einer Geldstrafe verurteilt. (dpa)

