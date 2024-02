Wechsel fix: US Salernitana holt Ex-Bayern-Star Boateng

Der ehemalige Fußball-Weltmeister Jérôme Boateng spielt künftig in Italien. US Salernitana machte den Transfer nun offiziell.

Salerno. Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Jérôme Boateng spielt künftig in der italienischen Serie A. Der Wechsel des 35 Jahre alten früheren Weltmeisters zu US Salernitana ist fix, wie der Verein aus Salerno in Süditalien mitteilte.

Beide Seiten haben sich demnach auf einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024 geeinigt. Boateng soll beim derzeitigen Tabellenletzten der Serie A das Trikot mit der Nummer 5 tragen, hieß es weiter.

"Ich freue mich, hier zu sein und für diesen großartigen Verein und seine leidenschaftlichen Fans zu spielen. Ich bin dankbar für die Gelegenheit, diese wunderschöne Stadt und Region zu repräsentieren", schrieb Boateng am Freitag auf X, vormals Twitter. "Ich freue mich sehr, meine Karriere hier fortzusetzen und zum Erfolg des Vereins beizutragen. Ich werde alles geben, damit wir unsere Ziele erreichen. Forza Salernitana!"

Bereits seit einigen Wochen wurde über einen Wechsel des Ex-Bayern-Spielers nach Italien spekuliert. Am Mittwoch landete Boateng in Salerno und unterzog sich am Donnerstag den medizinischen Untersuchungen. Medienberichten zufolge traf er bereits mit Salernitanas Coach Pippo Inzaghi zusammen und lernte seine neuen Teamkollegen kennen.

Boateng war bei der WM 2014 in Brasilien mit Deutschland Weltmeister geworden. Mit dem FC Bayern gewann er zweimal die Champions League. Zuletzt hatte er in Frankreich bei Olympique Lyon gespielt, war aber seit rund sechs Monaten vereinslos. Zwischenzeitlich hatte es auch Gespräche über eine Rückkehr zu den Bayern gegeben. (dpa)