  • Wechsel kurz vor Abschluss: Trapp fehlt im Pokal-Kader

Kevin Trapp (l) fehlt im Pokal-Kader von Eintracht Frankfurt und hat die Kapitänsbinde an Robin Koch abgegeben. Bild: Jan-Philipp Strobel/dpa
Kevin Trapp (l) fehlt im Pokal-Kader von Eintracht Frankfurt und hat die Kapitänsbinde an Robin Koch abgegeben. Bild: Jan-Philipp Strobel/dpa
Kevin Trapp (l) fehlt im Pokal-Kader von Eintracht Frankfurt und hat die Kapitänsbinde an Robin Koch abgegeben.
Kevin Trapp (l) fehlt im Pokal-Kader von Eintracht Frankfurt und hat die Kapitänsbinde an Robin Koch abgegeben. Bild: Jan-Philipp Strobel/dpa
Fußball
Wechsel kurz vor Abschluss: Trapp fehlt im Pokal-Kader
Der Transfer von Kevin Trapp von Eintracht Frankfurt nach Frankreich zu Paris FC ist offenbar nur noch eine Frage der Zeit. Einen neuen Kapitän bei den Hessen gibt es schon.

Frankfurt/Main.

Der Wechsel von Eintracht Frankfurts Torwart Kevin Trapp zum französischen Club Paris FC steht unmittelbar bevor. Der 35-Jährige fehlte in der Startelf der Hessen in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den Fünftligisten FV Engers. "Kevin Trapp befindet sich in Gesprächen mit einem anderen Verein und fehlt daher heute im Kader", teilte die Eintracht mit.

Trainer Dino Toppmöller konkretisierte im Sky-Interview vor dem Spiel: "Er hat die Woche gut trainiert und er war bei uns ganz normal dabei und hätte im Tor stehen sollen. Dann kam die Info am Samstag rein, dass es eben nicht so ist. Von daher schauen wir mal, wie es sich die nächsten Tage entwickelt."

Zuvor hatte der Fußball-Bundesligist schon bekanntgegeben, dass Abwehrspieler Robin Koch der Nachfolger von Trapp als Kapitän sein wird. "Eintracht Frankfurt war vor zwei Jahren genau das Richtige für mich, und Eintracht Frankfurt ist es auch jetzt. Ich will hier noch viel erreichen", sagte der 29 Jahre alte Koch.

Der Nationalspieler wurde von Cheftrainer Toppmöller ernannt. "Ich will, dass wir unsere Leistungen auch in den nächsten Jahren bestätigen und in allen Wettbewerben eine sehr gute Rolle spielen", fügte Koch an.

Ablöse soll eine Million Euro betragen

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll Trapp kurz vor einem Wechsel zum französischen Erstligisten Paris FC stehen. Der Vertrag des Keepers beim Bundesligisten läuft im kommenden Sommer aus. Die Ablösesumme soll bei einer Million Euro liegen.

(dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
