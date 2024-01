Wechsel naht: Union-Stürmer Becker nicht mehr im Training

In der letzten Saison war Sheraldo Becker wichtigster Torschütze beim 1. FC Union Berlin. Jetzt steht der Angreifer vor dem Absprung.

Berlin. Union Berlins wechselwilliger Stürmer Sheraldo Becker ist von den Köpenickern für Vertragsgespräche mit einem anderen Club vom Training freigestellt worden. Das teilte der Fußball-Bundesligist auf einer Pressekonferenz mit.

Übereinstimmenden Medienberichten aus Spanien und Deutschland zufolge steht der 28-Jährige unmittelbar vor einem Wechsel zum spanischen Erstligisten Real Sociedad. Becker soll demnach noch am Mittwoch den Medizincheck beim Club aus San Sebastián im Baskenland absolvieren.

Unions Trainer Nenad Bjelica sagte zur Bedeutung des nahenden Verlustes des Angreifers, dass Becker in den vergangenen Wochen wegen Verletzungen keine große Rolle spielen konnte. "Deswegen haben wir uns auf die Spieler fokussiert, die da waren." Er wünsche ihm viel Glück, wenn der Wechsel über die Bühne gehen sollte.

Der Stürmer wurde schon im Sommer mit einem Wechsel in Verbindung gebracht, blieb dann aber in Köpenick. In der vergangenen Saison war der 28-Jährige Unions bester Torschütze auf dem Weg zur Champions-League-Qualifikation. In dieser Spielzeit tat sich Becker wie der Rest seiner Mannschaft schwer und erzielte bislang erst drei Pflichtspieltore. (dpa)