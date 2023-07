Wechsel offiziell: FC Liverpool holt Leipzigs Szoboszlai

Leipzig.

Dominik Szoboszlai verlässt DFB-Pokalsieger RB Leipzig und wechselt zum FC Liverpool. Am Sonntag meldeten beide Clubs den Transfer offiziell, nachdem der Ungar am Samstag den Medizincheck in England bestanden hatte. Liverpool hatte unmittelbar vor Ablauf der Frist einer Ausstiegsklausel am Freitagabend die Option gezogen und die festgeschriebene Ablösesumme von rund 70 Millionen Euro an RB überwiesen. Damit avanciert der 22 Jahre alte ungarische Nationalspieler, der beim sächsischen Fußball-Bundesligisten noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026 besaß, zum bisher teuersten Transfer in der Geschichte des deutschen Pokalsiegers.