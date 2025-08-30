Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Wechsel perfekt: Ex-Leipziger Nkunku zur AC Mailand

Der Ex-Leipziger Christopher Nkunku (r) wechselt vom FC Chelsea zur AC Mailand.
Der Ex-Leipziger Christopher Nkunku (r) wechselt vom FC Chelsea zur AC Mailand.
Fußball
Wechsel perfekt: Ex-Leipziger Nkunku zur AC Mailand
Auch Leipzig und Bayern sollen Interesse gehabt haben, Christopher Nkunku sucht nach zwei Jahren bei Chelsea sein Glück aber in Italien.

London/Mailand.

Der frühere Bundesliga-Torschützenkönig Christopher Nkunku verlässt den FC Chelsea und stürmt künftig für den italienischen Traditionsclub AC Mailand. Der einstige Leipziger unterschrieb dort laut einer Mitteilung einen Vertrag bis zum 30. Juni 2030. Der Wechsel des 27 Jahre alten Franzosen hatte sich in den vergangenen Tagen abgezeichnet.

Medienberichten zufolge soll RB Leipzig Interesse an einer Rückkehr von Nkunku gehabt haben, der von 2019 bis 2023 für den Bundesligisten spielte. Auch der FC Bayern München soll sich um den Angreifer bemüht haben, wollte ihn Berichten zufolge aber nur ausleihen, während der FC Chelsea einen festen Transfer wollte.

Für den Club-Weltmeister erzielte Nkunku in 62 Einsätzen 18 Tore und gewann mit dem Team die Conference League. Kurz nach seinem Wechsel zu Chelsea vor zwei Jahren hatte ihn zunächst eine Verletzung für längere Zeit ausgebremst. (dpa)

