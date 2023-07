Wechsel perfekt: Halstenberg von Leipzig nach Hannover

Hannover. Fußball-Nationalspieler Marcel Halstenberg wechselt von Champions-League-Teilnehmer RB Leipzig zu Zweitligist Hannover 96.

Das gaben beide Clubs bekannt. Der 31 Jahre alte Abwehrspieler unterschrieb bei seinem Heimatclub einen Zweijahresvertrag.

"Bei mir ist die berühmte Floskel tatsächlich wahr: Ich habe als kleiner Junge wirklich in 96-Bettwäsche geschlafen", sagte Halstenberg. "Bei Hannover 96 habe ich fast meine gesamte Jugend verbracht und meine Familie und mein Freundeskreis sind hier fest verwurzelt. Ich hatte immer den großen Wunsch, in meiner Karriere wieder für meinen Heimatclub zu spielen. Es macht mich sehr glücklich, diese Möglichkeit nun zu erhalten."

Massive Gehaltseinbußen

Um den Transfer zu realisieren, musste Halstenberg massive Gehaltseinbußen in Kauf nehmen und RB Leipzig eine Ablösesumme weit unter dem Marktwert akzeptieren. Nach Informationen der "Neuen Presse" in Hannover liegt sie bei rund 700 000 Euro. Der neunmalige Nationalspieler hatte seinem langjährigen Club schon vor Wochen mitgeteilt, aus privaten Gründen unbedingt nach Hannover zurückkehren zu wollen.

Halstenberg wurde in der Nachbarstadt Laatzen geboren und spielte bis 2011 in der Jugendabteilung und in der zweiten Mannschaft der Niedersachsen. Über Borussia Dortmund II und den FC St. Pauli wechselte er 2015 nach Leipzig. (dpa)