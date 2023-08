Wechselwilliger Kolo Muani nicht im Eintracht-Training

Torjäger Randal Kolo Muani möchte Eintracht Frankfurt verlassen und in seine Heimat wechseln. Die Zeichen stehen auf Abschied.

Frankfurt/Main. Ohne den wechselwilligen Stürmerstar Randal Kolo Muani hat Eintracht Frankfurt am Mittwoch das Abschlusstraining für das Playoff-Rückspiel in der Conference League gegen Lewski Sofia absolviert.

Der 24 Jahre alte Nationalspieler aus Frankreich fehlte bei der Vorbereitung auf die Partie an diesem Donnerstag (20.30 Uhr/RTL), in der der Fußball-Bundesligist nach dem 1:1 im Hinspiel einen Sieg zum Einzug in die Gruppenphase benötigt. Über die Gründe für das Fehlen Kolo Muanis wurde zunächst nichts bekannt.

Bitte um Freigabe

Am Tag zuvor hatte Kolo Muani seinen Wechsel zum französischen Meister Paris Saint-Germain forciert. "Ein Wechsel zu Paris ist jetzt eine einmalige Chance für mich. Ich möchte gerne zu Paris wechseln und habe das auch den Verantwortlichen mitgeteilt", sagte der französische Nationalspieler dem TV-Sender Sky und bat zugleich um seine Freigabe für einen Transfer: "Ich hoffe und wünsche mir, dass Frankfurt dem Angebot aus Paris zustimmt und mir dieser Wechsel jetzt ermöglicht wird."

Kolo Muani besitzt bei der Eintracht bis zum 30. Juni 2027, der keine Ausstiegsklausel beinhaltet. Der Verein würde den Vizeweltmeister für eine Ablöse von mindestens 100 Millionen Euro ziehen lassen. PSG soll zuletzt 80 Millionen Euro geboten haben. Mit dem Stürmer soll sich der französische Topclub bereits vor Wochen auf einen Fünfjahresvertrag geeinigt haben. (dpa)