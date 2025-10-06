Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Weg frei für Barça: UEFA stimmt Ligaspielen im Ausland zu

Mal hergehört: Trainer Hansi Flick fliegt mit dem FC Barcelona für das Ligaspiel gegen Villarreal nach Miami.
Mal hergehört: Trainer Hansi Flick fliegt mit dem FC Barcelona für das Ligaspiel gegen Villarreal nach Miami. Bild: Jose Breton/AP/dpa
Mal hergehört: Trainer Hansi Flick fliegt mit dem FC Barcelona für das Ligaspiel gegen Villarreal nach Miami.
Mal hergehört: Trainer Hansi Flick fliegt mit dem FC Barcelona für das Ligaspiel gegen Villarreal nach Miami. Bild: Jose Breton/AP/dpa
Fußball
Weg frei für Barça: UEFA stimmt Ligaspielen im Ausland zu
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Spaniens Meister fliegt für ein Ligaspiel in die USA, ein italienischer Traditionsclub tritt in der Serie A in Australien an. Die UEFA gibt grünes Licht für die Pläne - wenn auch widerwillig.

Nyon.

AC Mailand und der FC Barcelona dürfen Ligaspiele im Ausland bestreiten. Entsprechenden Anträgen des italienischen und spanischen Verbandes stimmte die Europäische Fußball-Union zu - wenn auch "widerstrebend", wie es in einer UEFA-Mitteilung hieß. Das spanische Ligaspiel zwischen dem FC Villarreal und Barça darf im Dezember demnach in Miami (USA) stattfinden. Austragungsort der Serie-A-Partie Mailand gegen Como im Februar ist Perth (Australien).

"Ausnahmsweise" zugestimmt habe die UEFA den Anträgen, weil auf FIFA-Ebene Lücken im Reglement bestünden. Die FIFA-Regelungen würden aber überarbeitet. "Es ist zwar bedauerlich, dass diese beiden Spiele stattfinden müssen, aber diese Entscheidung ist eine Ausnahme und darf nicht als Präzedenzfall angesehen werden", wird UEFA-Präsident Aleksander Ceferin in der Mitteilung zitiert.

"Ligaspiele sollten auf heimischem Boden ausgetragen werden", forderte Ceferin. "Alles andere würde treue Fans benachteiligen und möglicherweise zu Verzerrungen im Wettbewerb führen." Die Haltung der UEFA sei klar: "Wir wollen die Integrität der nationalen Ligen schützen und sicherstellen, dass der Fußball in seiner heimischen Umgebung verankert bleibt." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
11:30 Uhr
4 min.
Schlammschlacht vor dem Vergnügen: Gersdorf bereitet seine Kirmes vor
Riesenrad-Inhaberin Antje Bretschneider baut ihre „Russische Schaukel“bei straffem Nieselregen auf. Trotzdem schaut sie optimistisch aufs Wochenende.
Seit Montag bauen Schausteller in Gersdorf ihre Stände auf – trotz Regen und matschigem Platz. Kann die Kirmes unter solchen Bedingungen ein Erfolg werden?
Cristina Zehrfeld
11:24 Uhr
3 min.
Schlafend, wandernd, offline: Nobel-Geehrte kaum erreichbar
Nobelpreisträgerin Brunkow wird in den USA mitten in der Nacht von Fotografen zuhause überrascht.
Droht etwa ein Grizzlybär? Einige Nobelpreis-Geehrte erfuhren unter seltsamen Umständen von der Ehrung – oder auch erst mal gar nicht.
05.10.2025
2 min.
Lewandowski verschießt Elfer: Barça verliert Tabellenführung
Robert Lewandowski erwischte im Spiel beim FC Sevilla nicht seinen besten Tag.
Ist das schon die erste Ergebniskrise? Der FC Barcelona verliert nach dem Topspiel in der Champions League auch eine Auswärtspartie in der heimischen Liga - mit Auswirkungen auf die Tabelle.
07.10.2025
2 min.
Erzgebirge: Stadtwerke-Geschäftsführer tritt zurück
Geschäftsführer Udo Moritz verlässt die Stadtwerke Annaberg-Buchholz.
Der kommunale Energieversorger aus Annaberg-Buchholz verliert seine Doppelspitze. Udo Moritz verlässt das Unternehmen nach mehr als 30 Jahren.
Patrick Herrl
24.09.2025
1 min.
Liga-Spiele im Ausland? - UEFA schickt Mahnbrief
UEFA-Präsident Aleksander Ceferin sieht Liga-Spiele im Ausland kritisch. (Archivbild)
Ein Ligaspiel des FC Barcelona in Miami oder eine Serie-A-Partie in Australien? Die Europäische Fußball-Union blickt mit Sorge auf die neuen Entwicklungen.
07.10.2025
5 min.
„Ich werde die Wohnung nie mehr vermieten“: Messi-Mieter hinterlässt in Chemnitz völlig verwüstete Wohnung
Karl-Heinz Keupp ist fassungslos. Seine Wohnung hat er kaum noch wiedererkannt.
Sein letzter Mieter hinterließ tonnenweise Müll, Dreck und beschmierte Wände. Auf den Kosten wird der Eigentümer sitzen bleiben. Aus Sicht eines Anwalts hätte es aber noch viel schlimmer kommen können.
Denise Märkisch
Mehr Artikel