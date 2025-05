Wegen Ex-Clubs: Löw hofft auf BVB-Patzer im Saisonfinale

Das Rennen um die Champions-League-Startplätze birgt am letzten Bundesliga-Spieltag wohl die größte Spannung. Auch Ex-Bundestrainer Joachim Löw hat dazu eine Meinung.

Frankfurt/Main.

Ex-Bundestrainer Joachim Löw hofft vor dem Saisonfinale der Fußball-Bundesliga, dass sich seine Ex-Clubs SC Freiburg und Eintracht Frankfurt für die Champions League qualifizieren. "Auch wenn es unwahrscheinlich ist, dass Dortmund nicht gewinnt, hoffe ich, dass am Samstagabend in Freiburg zwei Mannschaften auf dem Platz stehen, die sich danach über den Einzug in die Champions League freuen können", sagte Löw in einem Interview auf der Webseite der Eintracht.