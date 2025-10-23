Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Wegen Gelber Karten: Augsburg-Trainer Wagner ruft bei DFB an

Augsburg-Trainer Sandro Wagner ist in dieser Saison bereits dreimal verwarnt worden. (Archivfoto)
Augsburg-Trainer Sandro Wagner ist in dieser Saison bereits dreimal verwarnt worden. (Archivfoto)
1. Bundesliga
Wegen Gelber Karten: Augsburg-Trainer Wagner ruft bei DFB an
Sandro Wagner ist ein emotionaler Coach an der Seitenlinie. Das bringt ihm schon drei Gelbe Karten in den ersten sieben Saisonspielen ein. Der Ex-Profi kontaktiert deswegen nun sogar den DFB.

Augsburg.

Wegen seiner bereits drei Gelben Karten in der noch jungen Bundesliga-Saison hat sich Trainer Sandro Wagner vom FC Augsburg an den Deutschen Fußball-Bund (DFB) gewandt. Vor allem die Verwarnung zuletzt beim 1:1 in Köln schien den 37-Jährigen geärgert zu haben. Schiedsrichter Timo Gerach hatte nach gut einer Stunde Spielzeit Gelb wegen Meckerns gegen den Coach der Schwaben gezückt. Nach drei Verwarnungen in bislang erst sieben Saisonspielen fehlt Wagner nur noch eine bis zur Spielsperre.

"Wenn man mich kennt, dann weiß man schon, dass ich Sachen in der ganzen Komplexität gerne nachvollziehen kann. Das konnte ich da nicht", berichtete er und verriet: "Deswegen habe ich schon mit dem einen oder anderen beim DFB telefoniert und bin jetzt schlauer." Details zu den Gesprächen schilderte Wagner nicht, ergänzte aber noch einmal im Rückblick auf die Verwarnung von Köln: "Kann ja jeder selber bewerten, ob es eine Gelbe Karte war oder nicht."

Augsburg gegen Leipzig weiter ohne Kapitän Gouweleeuw

Die Augsburger um ihren an der Seitenlinie emotionalen neuen Trainer empfangen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) den Tabellenzweiten RB Leipzig. Kapitän Jeffrey Gouweleeuw wird dem FCA dabei weiter wegen Knieproblemen fehlen, wie Wagner ankündigte. Der Abwehrchef habe in den vergangenen Wochen immer wieder ein Comeback versucht, nur um dann wieder pausieren müssen.

(dpa)

