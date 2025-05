Wegen Hasenhüttl: Kovac-Botschaft an Ex-Club Wolfsburg

Ralph Hasenhüttl rechnet wohl selbst damit, im Sommer als Trainer des VfL Wolfsburg gehen zu müssen. Vorgänger Niko Kovac, inzwischen beim BVB, hat eine Botschaft für den VfL.

Dortmund.

Angesichts der anhaltenden Kritik an seinem Trainerkollegen Ralph Hasenhüttl hat dessen Vorgänger Niko Kovac gegen den VfL Wolfsburg gestichelt. "Allgemein hat man in der Bundesliga oder in unserem Geschäft wenig Zeit. Aber man muss sich schon mal die Frage stellen, wenn man sich anschaut, wie viele Trainer in den letzten Jahren schon hier waren, ob es immer auch am Trainer liegt", sagte der aktuelle BVB-Coach speziell zur Trainer-Situation in Wolfsburg.