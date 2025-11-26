Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Wegen Nebels: VfB Stuttgart muss Reisepläne anpassen

Die Reise von Sebastian Hoeneß und dem VfB Stuttgart lief anders als geplant.
Die Reise von Sebastian Hoeneß und dem VfB Stuttgart lief anders als geplant.
Fußball
Wegen Nebels: VfB Stuttgart muss Reisepläne anpassen
Plötzlicher Umweg: Statt direkt am Flughafen Lelystad landet der VfB Stuttgart in Rotterdam. Das hat Auswirkungen.

Deventer.

Nebel hat die Reisepläne des VfB Stuttgart nach Deventer zum Europa-League-Spiel bei den Go Ahead Eagles durcheinandergebracht und für einen veränderten Ablauf gesorgt. Das Flugzeug der Schwaben sei nicht wie geplant am Flughafen Lelystad gelandet, sondern musste nach Rotterdam ausweichen, wie der Fußball-Bundesligist mitteilte. 

Von Rotterdam aus soll die Mannschaft mit dem Bus zum etwa 150 Kilometer entfernten Spielort gebracht werden, wo am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) das Duell in der Ligaphase stattfindet. Die veränderte Reiseroute hat Auswirkungen auf die geplanten Medienaktivitäten. Ob die für heute (18.30 Uhr) angesetzte Pressekonferenz nachgeholt wird, ist noch unklar. (dpa)

Mehr Artikel