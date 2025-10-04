Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Wegen Schlotterbeck: Kovac-Botschaft an Nagelsmann

Nico Schlotterbeck ist zurück beim BVB und in der kommenden Woche auch in der Nationalmannschaft.
Nico Schlotterbeck ist zurück beim BVB und in der kommenden Woche auch in der Nationalmannschaft. Bild: Bernd Thissen/dpa
1. Bundesliga
Wegen Schlotterbeck: Kovac-Botschaft an Nagelsmann
Seit zwei Wochen ist BVB-Kapitän Nico Schlotterbeck zurück auf dem Feld und ist nun auch wieder heiß auf die Nationalmannschaft. Dortmund-Coach Niko Kovac bremst aber noch.

Dortmund.

BVB-Trainer Niko Kovac schickt seinen Abwehrchef Nico Schlotterbeck mit einer klaren Botschaft an Bundestrainer Julian Nagelsmann zur Nationalmannschaft. Kovac erwartet vom Bundestrainer, dass der gerade erst nach einem Meniskusriss genesene Schlotterbeck im DFB-Team nicht direkt wieder voll belastet wird.

"Ich denke, es ist total normal, dass man einen Spieler, der ein paar Monate verletzt war, jetzt nicht zweimal 90 Minuten spielen lassen muss, zumal das erste Spiel ja auch gegen Luxemburg ist. Das, denke ich mir, können alle anderen auch soweit hinbekommen", sagte Kovac nach dem 1:1 von Borussia Dortmund am Samstag gegen RB Leipzig. 

Schlotterbeck freut sich auf Nationalmannschafts-Comeback

BVB-Kapitän Schlotterbeck hatte nach seinem monatelangen Ausfall vor zwei Wochen beim 1:0 gegen Wolfsburg sein erstes Saisonspiel gemacht. In der Bundesliga spielte er seitdem dreimal über die volle Spieldistanz, wurde in der Champions League beim 4:1 gegen Bilbao aber 70 Minuten lang geschont. 

Schlotterbeck selbst reist hoch motiviert wieder zur Nationalmannschaft, wo er zuletzt auch arg vermisst worden war. "Wenn ich dabei bin, freue ich mich riesig darauf. Das ist eine Anerkennung. Ich habe sechs Monate kein Fußball gespielt. Ich habe drei Spiele gemacht und nominiert zu werden, ist eine Art Wertschätzung von Julian. Ich werde die Spiele angehen wie immer", sagte Schlotterbeck bei Sky. (dpa)

