Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Weiper verlängert in Mainz bis 2029

Nelson Weiper bindet sich länger an Mainz.
Nelson Weiper bindet sich länger an Mainz. Bild: Torsten Silz/dpa
Nelson Weiper bindet sich länger an Mainz.
Nelson Weiper bindet sich länger an Mainz. Bild: Torsten Silz/dpa
1. Bundesliga
Weiper verlängert in Mainz bis 2029
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mainz 05 und Nelson Weiper einigen sich auf einen neuen Vertrag. Das Eigengewächs bleibt langfristig.

Mainz.

Nach wochenlangen Gesprächen und zwischendurch kleinen Unstimmigkeiten hat Nelson Weiper seinen im kommenden Jahr auslaufenden Vertrag beim Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 verlängert. Wie die Rheinhessen vor dem Conference-League-Rückspiel gegen Rosenborg Trondheim mitteilten, unterschrieb das Eigengewächs einen Kontrakt bis 2029. 

"Nelson ist nicht nur ein herausragendes Talent mit unbestrittenen sportlichen Qualitäten, sondern vor allem auch ein echter Mainzer. Nelson identifiziert sich mit dem Verein, der Stadt und seiner Heimat. Wir freuen uns sehr, dass er sich jetzt vier weitere Jahre zu Mainz 05 bekennt, wo er vor 13 Jahren mit dem Fußballspielen angefangen hat", sagte Sportvorstand Christian Heidel. 

Weiper sieht Zukunft daheim

Weiper war die ersten beiden Pflichtspiele wegen seiner ungeklärten Zukunft aus dem Kader gestrichen worden. Zum Bundesliga-Auftakt gegen den 1. FC Köln kehrte er zurück und absolvierte als Einwechsler seine ersten Saisonminuten. Gegen Rosenborg könnte der Stürmer von Beginn an spielen.

"Für mich ist Mainz 05 auch in der Zukunft der richtige Schritt. Die Verantwortlichen und der Trainer vertrauen auf mich, dieses Vertrauen will ich auf dem Platz zurückzahlen", sagte der 20-Jährige, der zuletzt bei der U21-EM auf sich aufmerksam gemacht hatte. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
22:53 Uhr
3 min.
Mit Spektakel und Weiper-Tor: Mainz spielt weiter europäisch
Angreifer Nelson Weiper erzielte das 3:1 für Mainz.
Dem FSV Mainz 05 gelingt im Playoff-Rückspiel der Conference League gegen Rosenborg Trondheim die erhoffte Wende - und was für eine. Doch nicht nur das Weiterkommen sorgt für Feststimmung.
07:39 Uhr
2 min.
Weiper rechnet ab: "Viele Fake-Nachrichten verbreitet"
Angreifer Nelson Weiper erzielte das 3:1 für Mainz gegen Rosenborg Trondheim.
Angreifer Nelson Weiper vom FSV Mainz 05 meldet sich erstmals nach seiner Vertragsverlängerung zu Wort. Der U21-Nationalspieler reagiert dabei auch auf Spekulationen um seine Person.
29.08.2025
5 min.
Sächsische Bäcker protestieren gegen Verpackungsabgabe: „Dann backen wir den Stollen eben erst im Januar“
Bei den Annaberger Backwaren hat schon die Stollenproduktion begonnen.
Für Stollen-Folien soll eine Abgabe fällig werden – ähnlich wie für Einweg-Kaffeebecher. Bäckerverbände aus Sachsen wollen sich vor Gericht dagegen wehren. Was sagt das zuständige Umweltbundesamt?
Eva-Maria Hommel
30.08.2025
3 min.
Branchenvertreter: Halbleiter-Ziel der EU ist "utopisch"
Halbleiter-Manager Kempe ist für die Fertigung von Nexperia zuständig. (Archivbild)
Nexperia-COO Kempe hält einen Weltmarktanteil von 20 Prozent bei Halbleitern bis 2030 nicht für möglich. Welche Gründe er nennt und wie er die heimische Chipindustrie bewertet.
30.08.2025
2 min.
Neue Details zum Juwelier-Einbruch im Globus Weischlitz: Polizei geht von Bandenkrimalität aus
Mit einem Auto verschafften sich die Täter Zugang zum Globus in Weischlitz
Zu dem spektakulären Einbruch in Weischlitz gibt es neue Informationen. Warum die Polizei nun von professionell agierenden Tätern ausgeht.
Jonas Patzwaldt
Mehr Artikel