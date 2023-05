Weißenfels schafft Klassenerhalt dank Sieg gegen Crailsheim

Die Basketballer des Syntainics MBC werden auch in der kommenden Saison in der Bundesliga spielen. Die Weißenfelser schafften am Sonntag durch den 79:69 (34:39)-Erfolg im letzten Punktspiel der Hauptrunde gegen die Merlins Crailsheim aus eigener Kraft den Klassenerhalt. Den größten Anteil am Erfolg hatten Kris Clyburn (14 Punkte), Martin Breunig (13), Stephon Jelks (12) und Aleksa Kovacevic (11). Für die Crailsheimer, die das rettende Ufer am Freitag bereits erreicht hatten, erzielten Myles Stephens (18) und James Batemon (14) die meisten Punkte.

"Es ist ein schönes Gefühl, es geschafft zu haben. Es war eine Saison mit Höhen und Tiefen. Den Klassenerhalt in der eigenen Hand zu haben und das Spiel zu gewinnen, fühlt sich sehr gut an", sagte Kostja Mushidi bei "Magentasport". Da Frankfurt parallel in Göttingen gewann, wäre der MBC bei einer Niederlage abgestiegen. So müssen die Hessen den Gang in die Pro A antreten.

Die Weißenfelser starteten sehr nervös in ihr Endspiel um den Klassenerhalt. Die Crailsheimer nutzten die schwache Trefferquote der Hausherren in der Anfangsphase aus und zogen von 9:8 (5.) auf 18:10 (8.) davon. Diesen Vorsprung verteidigten die Gäste bis zum 39:31 (18.). Noch vor dem Ende des zweiten Viertels steigerten sich die Mitteldeutschen in der Offense, kippten die Partie mit einem 14:3-Lauf auf 45:42 (42.) und bauten ihre Führung über 57:47 (28.) auf 68:54 (33.) aus. Dabei profitierten die Gastgeber in erster Linie von der hohen Fehlerquote der Crailsheimer, die sich 21 Ballverluste leisteten. (dpa)