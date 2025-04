Von Kopenhagen bis Paris über insgesamt 3346,6 Kilometer, zwei Einzelzeitfahren, sechs Bergetappen, fünf Bergankünfte, sechs flache Tagesabschnitte für die Sprintspezialisten und auf der 5. Etappe 19 Kilometer Kopfsteinpflaster - auch diesmal verlangt das schwerste Etappenrennen der Welt den Radprofis alles ab. Wer gewinnen will, muss sehr vielseitig sein.

Ab dem zehnten Renntag geht es in die Alpen. Am 14. Juli, dem Nationalfeiertag, steht der legendäre Anstieg in Alpe d'Huez an.

Die Königsetappe am Tag davor ist dann bereits Geschichte. Auf dem Weg über knapp 152 Kilometer von Albertville auf den Col du Granon (2413 m Höhe) müssen die Pedaleure den Aufstieg zum Col du Télégraphe (1556 m) und den Col du Galibier (2642 m) meistern.

Beim finalen Anstieg auf den Col du Granon wird Tour-Geschichte förmlich eingeatmet: Denn erstmals seit 36 Jahren wurde die im Schnitt 9,2-prozentige Steigung über rund elf Kilometer wieder ins Programm aufgenommen. 1986 verlor Bernard Hinault sein Gelbes Trikot an Greg LeMond. Es war ein schwarzer Tag für die französischen Radsportfans.

Am vorletzten Tag fällt die Entscheidung in einem 40,7-km-Zeitfahren. Der Kurs ist wellig, zum Teil sehr kurvig. Es kann noch viel passieren. (fp)