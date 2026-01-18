Weltcup in Oberhof: Ida Marie Hagen dominiert und sehnt sich nach einer Bratwurst – Podestränge für deutsche Kombinierer

Wintersport
Olympia naht und am Rennsteig wurden drei Weltcups zeitgleich ausgetragen. Beim Comeback der Kombinierer zeigte sich Nathalie Armbruster in starker Form – wie auch einige sächsische Wintersportler.
Nach ihrem achten Weltcupsieg im neunten Rennen in dieser Saison in der Nordischen Kombination freute sich Ida Marie Hagen vor allem auf eines: „Hier oben am Rennsteig gibt es leckere Bratwürste. Ich denke, ich kann mir noch eine genehmigen“, sagte die Seriensiegerin des Winters schmunzelnd und lud gleich noch eine italienische Sportlerin...
