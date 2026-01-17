MENÜ
  • Weltcup-Wochenende in Oberhof: Ein Schanzenrekord am Samstagmorgen und zweimal deutscher Jubel im Stadion

Nathalie Armbruster lief in der Nordischen Kombination am Samstag auf Platz 2.
Nathalie Armbruster lief in der Nordischen Kombination am Samstag auf Platz 2. Bild: Robin Seidler
Ronja Loh vom VSC Klingenthal lag nach dem Springen auf Platz 6, dicht hinter der Weltcupführenden Ida Marie Hagen.
Ronja Loh vom VSC Klingenthal lag nach dem Springen auf Platz 6, dicht hinter der Weltcupführenden Ida Marie Hagen. Bild: Robin Seidler
Coletta Rydzek (l.) wurde im Freistil-Sprint am Samstagabend Zweite. Laura Gimmler (r.) Vierte.
Coletta Rydzek (l.) wurde im Freistil-Sprint am Samstagabend Zweite. Laura Gimmler (r.) Vierte. Bild: Robin Seidler
Wintersport
Weltcup-Wochenende in Oberhof: Ein Schanzenrekord am Samstagmorgen und zweimal deutscher Jubel im Stadion
Von Robin Seidler
In der Rennsteigarena werden die Wettkämpfe in der Nordischen Kombination und im Skilanglauf ausgetragen. Mit dabei waren am Samstag auch einige sächsische Talente, die Weltcupluft schnupperten.

Nach 16 Jahren Abstinenz ist die Nordische Kombination an diesem Samstag mit einem Wettkampf im Weltcup nach Oberhof zurückgekehrt. Dabei herrschten an den Schanzen im Kanzlersgrund nahezu perfekte Bedingungen. Blauer Himmel und kein Lüftchen Wind, dazu schon zur Frühstückszeit mehr als 2000 Zuschauer. Und auf der Normalschanze wurde gleich...
Mehr Artikel