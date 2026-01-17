Weltcup-Wochenende in Oberhof: Ein Schanzenrekord am Samstagmorgen und zweimal deutscher Jubel im Stadion

In der Rennsteigarena werden die Wettkämpfe in der Nordischen Kombination und im Skilanglauf ausgetragen. Mit dabei waren am Samstag auch einige sächsische Talente, die Weltcupluft schnupperten.

Nach 16 Jahren Abstinenz ist die Nordische Kombination an diesem Samstag mit einem Wettkampf im Weltcup nach Oberhof zurückgekehrt. Dabei herrschten an den Schanzen im Kanzlersgrund nahezu perfekte Bedingungen. Blauer Himmel und kein Lüftchen Wind, dazu schon zur Frühstückszeit mehr als 2000 Zuschauer. Und auf der Normalschanze wurde gleich...