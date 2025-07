Weltfußballerin Bonmati stößt nach Meningitis zum Team

Sie ist eine Schlüsselspielerin im Team der spanischen Weltmeisterinnen. Nach ihrer Erkrankung trifft Aitana Bonmati im Teamhotel in Lausanne ein. Schafft sie das EM-Comeback?

Lausanne. Kurz vor dem Start der EM ist auch Weltfußballerin Aitana Bonmati nach ihrer Meningitis-Erkrankung im Teamhotel der Spanierinnen angekommen. Die 27-Jährige traf am späten Montagabend in Lausanne ein, wie der spanische Verband RFEF mitteilte. Bilder zeigen die Ankunft des Barça-Stars. Topfavorit Spanien startet am Donnerstag gegen Portugal in Bern ins Turnier.

Bonmati wurde von Freitag bis Sonntag in einem Krankenhaus in Madrid behandelt, bei ihr wurde eine Hirnhautentzündung festgestellt. Nähere Angaben zum Zustand der Mittelfeldspielerin gab der Verband in seiner Mitteilung nicht bekannt. Ihr EM-Einsatz bleibt vorerst offen.

"Aitana ist eine sehr wichtige Spielerin für uns und wir werden auf sie warten", hatte Nationaltrainerin Montse Tomé nach dem 3:1 am Freitag in einem Testspiel gegen Japan gesagt.

Bonmati holte schon viele Titel

Bonmati wurde 2023 und 2024 zur Weltfußballerin gekürt und gewann mit Spanien 2023 den WM-Titel. Mit dem FC Barcelona holte sie dreimal die Champions League, in diesem Jahr verlor der Club erst im Endspiel gegen Arsenal.

Spanien trifft bei der EM in der Schweiz neben Portugal noch auf Belgien und Italien. Ein Titel bei einer Europameisterschaft fehlt dem spanischen Team noch. (dpa)