Weltmeister aus England: Was die Darts-Halbfinals bringen

Niederlande, Wales, Schottland: Diese Nationen haben über Jahre die Darts-WM geprägt. Diesmal wird ein Engländer triumphieren. Am liebsten wäre den meisten eine ganz besondere Geschichte.

London. Jetzt scheint die Bahn frei für Luke Littler. Das Darts-Supertalent wird nach dem unerwarteten Aus von Starspieler Michael van Gerwen plötzlich als Top-Kandidat für den Triumph gehandelt.

Mit gerade einmal 16 Jahren hat sich der Engländer in den Mittelpunkt gespielt wie selten vor ihm ein Spieler im Alexandra Palace von London. Dass der Weltmeister aus England kommt, steht nach den an Neujahr absolvierten Viertelfinals bereits fest.

"Wow, ich stehe bei meinem Debüt im Halbfinale. Ich bin froh, dass ich das geschafft habe. Ich habe es mit meinen Leistungen verdient. Jetzt träume ich. Ich bin noch zwei Spiele entfernt. Ich denke definitiv daran, den Titel zu holen", sagte Littler.

Das 5:1 gegen Brendan Dolan war schon der fünfte deutliche Sieg bei diesem Turnier. Selbst gegen Ex-Champion Rob Cross hat "The Nuke" die Favoritenrolle. Der Weltmeister von 2018 dürfte nach seinem 5:4-Sieg nach 0:4-Rückstand gegen Chris Dobey aber mit einigem Rückenwind in die Halbfinals am Abend (ab 20.30 Uhr/DAZN und Sport1) starten.

Im zweiten Halbfinale trifft Jahresprimus Luke Humphries auf Außenseiter Scott Williams, der van Gerwen überraschend mit 5:3 besiegte. Für Cool Hand Luke geht es nach einer exzellenten Saison nicht nur um den WM-Finaleinzug, sondern auch um die erstmalige Eroberung von Platz eins in der Weltrangliste. Siegt Humphries, löst er den entthronten Weltmeister Michael Smith ab. Verliert Humphries, springt van Gerwen trotz seines Aus im Viertelfinale zurück an die Spitze. (dpa)