Weltmeister Palacios verlängert vorzeitig in Leverkusen

Leverkusen. Bayer 04 Leverkusen hat den Vertrag mit Weltmeister Exequiel Palacios vorzeitig um drei weitere Jahre verlängert.

Der argentinische Mittelfeldspieler, der 2020 von River Plate gekommen war, band sich nun bis Sommer 2028 an die Rheinländer. Der ursprüngliche Kontrakt des Leistungsträgers war noch bis 2025 gültig.

"Der Club hat alles erfüllt, was ich mir von meiner Unterschrift seinerzeit versprochen hatte. Ich fühle mich in Leverkusen sehr, sehr wohl, hier habe ich mich als Spieler immer weiterentwickeln können", sagte der 24 Jahre alte Palacios, der großen Anteil am starken Saisonstart Leverkusens hat. (dpa)