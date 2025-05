Weltmeister Tschechien siegt bei Final-Neuauflage

Nach Verlängerung setzt sich der Titelverteidiger zum Auftakt der Eishockey-Weltmeisterschaft in Dänemark und Schweden durch. Die beiden Gastgeber erleben einen unterschiedlichen Start.

Herning/Stockholm.

Tschechien hat zum Auftakt der Eishockey-Weltmeisterschaft in Dänemark und Schweden die Final-Neuauflage von 2024 gewonnen. Der Titelverteidiger siegte im dänischen Herning gegen die Schweiz nach Verlängerung mit 5:4 (1:2, 2:0, 1:2, 1:0). Routinier Roman Cervenka traf in der dritten Minute der Extraspielzeit zum Sieg in der Deutschland-Gruppe B. Im WM-Finale 2024 in Prag hatte Tschechien mit 2:0 gegen die Schweiz gewonnen.