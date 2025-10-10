Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Weltmeisterin Anna Elendt schwimmt deutschen Rekord

Anna Elendt verbesserte den deutschen Rekord über 200 Meter Brust auf der Kurzbahn.
Anna Elendt verbesserte den deutschen Rekord über 200 Meter Brust auf der Kurzbahn. Bild: Lee Jin-man/AP/dpa
Anna Elendt verbesserte den deutschen Rekord über 200 Meter Brust auf der Kurzbahn.
Anna Elendt verbesserte den deutschen Rekord über 200 Meter Brust auf der Kurzbahn. Bild: Lee Jin-man/AP/dpa
Sport-Mix
Weltmeisterin Anna Elendt schwimmt deutschen Rekord
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Anna Elendt knackt einen alten deutschen Rekord. Damit hält sie nun alle nationalen Bestmarken im Brustschwimmen.

Carmel.

Schwimm-Weltmeisterin Anna Elendt hat einen 16 Jahre alten deutschen Rekord geknackt. Beim Kurzbahn-Weltcup in Carmel in den USA schwamm sie die 200 Meter Brust in 2:20,22 Minuten. Damit unterbot Elendt die bisherige Bestmarke von Caroline Ruhnau aus Essen aus dem Jahr 2009 um 19 Hundertstelsekunden. Am schnellsten war in den Vorläufen im US-Bundesstaat Indiana Olympiasiegerin Kate Douglass aus den USA in 2:15,99 Minuten

Elendt hält nun alle sechs deutschen Rekorde im Brustschwimmen auf der 25-Meter- und der 50-Meter-Bahn. Die 24 Jahre alte Schwimmerin der SG Frankfurt, die in den USA trainiert, hatte sich bei den Weltmeisterschaften in Singapur Ende Juli überraschend den WM-Titel über 100 Meter Brust auf der Langbahn geholt. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
09:00 Uhr
1 min.
Freiberg: Vandalismus am XXL-Schachbrett in der Korngasse
Randale: Das überdimensionale Schachbrett auf der Freiberger Korngasse wurde beschädigt.
Ein Ärgernis: Randalierer haben das große Schachbrett in der Korngasse in Freiberg beschädigt.
Heike Hubricht
08:59 Uhr
5 min.
Hitze-Dramen in Hawaii: Philipp "durchgekocht" aufs Podium
Erschöpft, aber glücklich: Laura Philipp holte sich Platz drei auf Hawaii.
Die beiden Führenden brechen fast zusammen. Die schwüle Hitze macht auch Laura Philipp zu schaffen. Sie schafft es aber wieder aufs Podest.
Jens Marx, dpa
26.09.2025
2 min.
Kusch über Enhanced Games: "Andere Welt" mit eigenen Regeln
Marius Kusch hat in einem Video über die Enhanced Games gesprochen.
Die Zusage von Schwimmer Kusch zu den als Dopingspiele bezeichneten Enhanced Games hat für Wirbel gesorgt. Nun spricht der 32-Jährige in einem Video.
10.10.2025
4 min.
„Der Pfandhauptmeister“ aus Sachsen: So hat Alex Müller schon ein kleines Vermögen angesammelt
„Pfandhauptmeister" Alex Müller sortiert seine Beute. Der Dresdner hat sich vorgenommen, täglich mindestens eine Stunde lang Flaschen zu sammeln, um sich ein Auto zu finanzieren.
Das Geld liegt für den selbst ernannten „Pfandhauptmeister“ Alex Müller auf der Straße. Der Dresdner hat durchs Flaschensammeln in wenigen Monaten schon einen Haufen Geld gescheffelt – und Millionen Klicks im Internet.
Jürgen Becker
24.09.2025
3 min.
Erster Deutscher gibt Zusage für umstrittene Dopingspiele
Marius Kusch hat seine Zusage für die umstrittenen Enhanced Games gegeben.
Schwimmer Marius Kusch will bei den umstrittenen Enhanced Games starten, die als Dopingspiele gelten. Kusch ist der erste Deutsche bei dem Event. Doch was veranlasst ihn zu der Entscheidung?
11:33 Uhr
2 min.
Schwerer Unfall im Erzgebirge: Straße am Samstagmorgen über Stunden gesperrt – Was bislang bekannt ist
Update
In Geyer ist die Elterleiner Straße am Samstagmorgen wegen eines schweren Unfalls mehrere Stunden gesperrt gewesen.
Ein Transporter überschlägt sich. Weshalb der junge Fahrer in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, ist bislang unbekannt.
Katrin Kablau und André März
Mehr Artikel