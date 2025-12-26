„Wenn die Vierschanzentournee in Österreich beginnen würde, hätte Deutschland mehr Sieger“

Wintersport
Warum der letzte Gesamterfolg 24 Jahre zurückliegt und es trotz anderer Vorzeichen diesmal mit dem Goldenen Adler klappen könnte.
Vorhang auf für das erste Saisonhighlight der Skispringer. Am Sonntag beginnt mit der Qualifikation in Oberstdorf die 74. Vierschanzentournee. Es wird die letzte von Stefan Horngacher als Bundestrainer sein. Trotz vieler Erfolge konnte der Österreicher noch nie einen deutschen Skispringer zum Tourneesieg führen.
