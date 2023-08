"Wer?" - Chelsea-Trainer Pochettino sorgt für Belustigung

Berlin. Die überraschte Reaktion von Chelsea-Trainer Mauricio Pochettino auf eine Frage nach zwei Spielern hat in den sozialen Medien für Belustigung und Erstaunen gesorgt.

Nach dem 3:0-Sieg gegen Luton Town war der Argentinier bei einer Pressekonferenz auf seinen Profi Malang Sarr und Nachwuchs-Spieler Jamie Cumming angesprochen worden. Dabei wirkte der 51-Jährige so, als wüsste er überhaupt nicht, wer die beiden eigentlich sind. "Wer?", sagte Pochettino mit fragendem Blick.

Beide Namen wurden daraufhin wiederholt. Der verwirrte Pochettino sagte daraufhin: "Ich weiß nicht, was ich dir sagen kann, ich weiß es nicht, weil du mich überrascht hast". Es sei so als sei er gerade ins Gesicht geschlagen worden, sagte er mit einer Handbewegung.

Pochettino übernahm den Trainerposten bei den Londonern erst in diesem Sommer. Der 23-jährige Sarr hatte letzte Saison auf Leihbasis für AS Monaco gespielt. Der 23-jährige Jamie Cumming war zuletzt von Chelseas U21 an Viertligist Milton Keynes Dons ausgeliehen. (dpa)