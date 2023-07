32 Teams kämpfen vom 20. Juli bis zum 20. August in Australien und Neuseeland um den WM-Pokal, darunter acht WM-Neulinge. Zum Auftakt am Donnerstag müssen beide Gastgeberteams ran. Für die deutsche Nationalmannschaft um Trainerin Martina Voss-Tecklenburg beginnt die WM am Montag mit dem Spiel gegen Marokko. Wer ist Ihr Favorit für den WM-Titel? Stimmen Sie jetzt ab!