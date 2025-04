Werder bestätigt Abgang von Stürmer Burke

Erst steht Oliver Burke in Bremen auf dem Abstellgleis, dann wird er zum Stammspieler. Nun verlässt er Werder trotzdem - bleibt aber in der Bundesliga.

Bremen. Werder Bremen hat den überraschenden Abgang von Angreifer Oliver Burke bestätigt. Der Schotte wechselt nach übereinstimmenden Medienberichten zum Liga-Konkurrenten Union Berlin.

"Wir bedauern Olivers Entscheidung und hätten ihn auch gerne hierbehalten. Zumal wir in den letzten Gesprächen mit unserem Angebot auch den zuvor geäußerten Vorstellungen des Spielers entsprochen und die in den letzten Wochen gezeigten starken Leistungen einbezogen haben", sagte Bremens Sport-Geschäftsführer Clemens Fritz. "Anscheinend gibt es aber ein Angebot, dass sowohl finanziell als auch von der Laufzeit her deutlich höher ist als das unsere."

Burke zuletzt treffsicher

Burke hatte in Bremen zuletzt mit starken Leistungen überzeugt und in den vergangenen drei Partien drei seiner fünf Saisontore erzielt. Auch deswegen darf Werder als Tabellen-Achter noch auf den Einzug in das internationale Geschäft hoffen. (dpa)