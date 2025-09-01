Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Werder Bremen holt Leverkusens Boniface per Leihe

Victor Boniface (r.) von Bayer 04 Leverkusen. (Archiv)
Victor Boniface (r.) von Bayer 04 Leverkusen. (Archiv) Bild: Anke Waelischmiller/dpa
Victor Boniface (r.) von Bayer 04 Leverkusen. (Archiv)
Victor Boniface (r.) von Bayer 04 Leverkusen. (Archiv) Bild: Anke Waelischmiller/dpa
1. Bundesliga
Werder Bremen holt Leverkusens Boniface per Leihe
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Victor Boniface wechselt innerhalb der Bundesliga. Künftig trägt der Bayer-Stürmer ein grün-weißes Trikot.

Bremen.

Fußball-Bundesligist Werder Bremen verpflichtet Angreifer Victor Boniface von Bayer 04 Leverkusen. Der 24 Jahre alte Stürmer wechselt für ein Jahr auf Leihbasis an die Weser, wie beide Clubs mitteilten. In Leverkusen hatte Boniface in Patrik Schick und Neuzugang Christian Kofane starke Konkurrenten.

Horst Steffen sieht in Boniface eine große Verstärkung. "Victor ist physisch enorm stark, hat einen sehr guten Abschluss und ein gutes Tempo", lobte Werders Cheftrainer. "In Bayers Meistersaison hat er als Torschütze und Vorbereiter geglänzt. Ich bin sicher, dass er für unsere Gruppe in dieser Spielzeit ein ganz wichtiger Faktor werden kann."

Transfer mit Risiko

Der Transfer birgt aus Sicht der Bremer allerdings ein Risiko. Eigentlich wollte der nigerianische Nationalspieler zum italienischen Erstligisten AC Mailand wechseln, doch der Wechsel scheiterte, weil der 1,90 Meter große Mittelstürmer den Medizincheck nicht bestand.

2022 war Boniface vom belgischen Club Union Saint-Gilloise zu den Leverkusenern gewechselt. Seitdem erzielte der Angreifer 32 Treffer in 61 Spielen. Zudem gewann er 2024 mit Bayer die deutsche Meisterschaft und den DFB-Pokal. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
08:00 Uhr
3 min.
Teurer Führerschein: Sachsens Handwerker fordern jetzt staatlichen Zuschuss für Azubis
Ohne Führerschein geht für Auszubildende in Sachsen oft nichts.
Lange Wege zur Berufsschule, kaum günstige Unterkünfte vor Ort: Ohne Führerschein geht in Sachsen oft nichts. Doch die Kosten für die Pappe sind zuletzt stark gestiegen. Sachsens Handwerk fordert deshalb jetzt für Azubis einen Führerschein-Zuschuss vom Staat.
Jürgen Becker
24.08.2025
2 min.
Bericht: Boniface-Wechsel nach Mailand geplatzt
Victor Boniface wechselt wohl nicht zum italienischen Club AC Mailand. (Archivbild)
Der Deal scheint bereits ausverhandelt - doch der Wechsel von Leverkusens Victor Boniface nach Mailand scheitert nun wohl. Eine Zukunft beim Vizemeister hat der Stürmer kaum.
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
02.09.2025
2 min.
„Verantwortungslos bis zum Gehtnichtmehr“: Zwickauer OB greift Fliegerbauer wegen durchgestochenem Spar-Papier an
Oberbürgermeisterin Constance Arndt reagiert auf geleakte Informationen.
Bauunternehmer Fliegerbauer hatte vertrauliche Unterlagen aus dem Rathaus veröffentlicht. Oberbürgermeisterin Arndt wirft ihm deswegen Verantwortungslosigkeit vor.
Michael Stellner
20.08.2025
2 min.
AC Mailand bekundet Interesse an Boniface
Victor Boniface ist beim AC Mailand im Gespräch.
Der Transfermarkt ist weiter in Bewegung. Nun steht bei Leverkusen ein Stürmer vor dem Abgang.
08:00 Uhr
2 min.
Arbeitsuchendmeldung möglichst zügig erledigen
Die rechtzeitige Arbeitsuchendmeldung sichert den Anspruch auf Arbeitslosengeld.
Ihnen wurde gekündigt oder Ihr befristeter Vertrag ist ausgelaufen? Denken Sie daran, sich möglichst bald arbeitsuchend zu melden. Wer zu spät ist, dem kann Geld durch die Lappen gehen.
Mehr Artikel