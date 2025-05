Werder-Chef: Partie gegen HSV soll kein Hochrisikospiel sein

Werder Bremens Chef Klaus Filbry freut sich über die Rückkehr des Hamburger SV in die Bundesliga. Doch das Nordderby gilt stets als Hochrisikospiel. Gegen diese Einschätzung will er etwas tun.

Bremen.

Werder Bremens Chef Klaus Filbry hofft, dass das Nordderby gegen den Hamburger SV in der neuen Saison in der Fußball-Bundesliga kein Hochrisikospiel wird. Der Ansatz müsse erst mal im Dialog liegen, sagte er im "Sportgespräch" des Deutschlandfunks, "im Dialog mit dem HSV, im Dialog mit der Polizei, im Dialog mit den Sicherheitskräften und auch mit den Fan-Abteilungen, präventiv zu arbeiten und eine Sensibilität auch dafür herzustellen, dass die Menschen friedfertige Derbys haben wollen und dass man trotz aller sportlichen Rivalität es auch hinbekommen sollte, dass es kein Hochrisikospiel wird".Der aktuelle Fokus liege darauf, es hinzubekommen, "dass wir hier ein sportlich interessantes Derby haben können, was aber nicht als Hochrisikospiel eingestuft wird, weil die Menschen vorher konstruktiv zusammengearbeitet haben".