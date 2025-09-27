Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Werder-Debütant Hein: Vier Gegentore und trotzdem "top"

Karl Hein stand immer wieder im Brennpunkt, hier hält er einen Schuss von Harry Kane. Bild: Harry Langer/dpa
Karl Hein stand immer wieder im Brennpunkt, hier hält er einen Schuss von Harry Kane. Bild: Harry Langer/dpa
1. Bundesliga
Werder-Debütant Hein: Vier Gegentore und trotzdem "top"
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Bundesliga-Debüt in München ist eine besondere Aufgabe. Werder Bremens Torwart Karl Hein meistert sie - auch wenn er sich über das Ergebnis ärgert.

München.

Karl Hein steht in den Katakomben der Münchner Fußball- Arena und ist hin- und hergerissen. "Vier Tore zu kassieren, ist viel für einen Torwart", stöhnt der 23-Jährige nach dem 0:4 mit dem SV Werder Bremen gegen Bundesliga-Tabellenführer FC Bayern München

Aber ohne ihn wäre es noch schlimmer gekommen. Denn der Nationaltorwart Estlands hielt bei seinem Bundesliga-Debüt sehr gut - auch wenn er am Ende vier Treffer hinnehmen musste.

Komplimente für den Debütanten

Als "top" bewertete jedenfalls Werder-Geschäftsführer Clemens Fritz die Debüt-Leistung Heins: "Riesenkompliment an ihn. Es gibt wirklich einfachere erste Bundesligaspiele als hier in München." Auch Kapitän Marco Friedl lobte den besten Bremer Akteur: "Karl hält drei, vier, fünf Bälle überragend."

Selbst der zweifache Bayern-Torschütze Harry Kane scheiterte zweimal an ihm. "Es war eine Ehre, mein Debüt für Werder Bremen gegeben zu haben. Ich hätte uns aber ein anderes Ergebnis gewünscht", kommentierte der 1,93 Meter große Schlussmann. Hein bestach mehrfach in Eins-gegen-eins-Situationen. Vor der Pause klärte er sogar einmal mutig weit vor seinem Strafraum mit dem Kopf.

Einmal klärt Werder-Torwart Karl Hein auch weit vor seinem Tor mit dem Kopf. Bild: Harry Langer/dpa
Einmal klärt Werder-Torwart Karl Hein auch weit vor seinem Tor mit dem Kopf. Bild: Harry Langer/dpa

Hein kam in der Allianz Arena zum Einsatz, weil Bremens neue Nummer eins, Mio Backhaus, mit einer Schulterverletzung ausfiel. Und der vom FC Arsenal ausgeliehene Este konnte sich auf jeden Fall empfehlen. 

Ansprüche auf weitere Einsätze meldete Hein in München nicht an. "Ich bin hier, um meinen Job zu erledigen", sagte er zu seiner Rolle, ob im Tor oder als Ersatzmann. Natürlich wolle er sich dem Konkurrenzkampf stellen. "Aber ich wünsche niemandem eine Verletzung", sagte er in Bezug auf seinen Torwart-Kollegen Backhaus, dem er vielmehr eine schnelle Genesung wünschte. (dpa)

