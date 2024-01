Werder-Einstand: Malatini muss nach Tor Runde ausgeben

Werder hat Julian Malatini als Verteidiger verpflichtet. Doch schon im ersten Spiel für die Bremer zeigt er gegen den SC Freiburg, dass er auch andere Qualitäten hat. Und das wird teuer für ihn.

Bremen.

Knapp zwei Minuten benötigte Julian Malatini, um mit seinem neuen Kapitän in der Torstatistik der Fußball-Bundesliga gleichzuziehen. "Ich bin ein bissel sauer, dass er in zwei Minuten geschafft hat, was ich in 120 Spielen geschafft habe: ein Tor", sagte Werder Bremens österreichischer Mannschaftsführer Marco Friedl am Samstag im Scherz.