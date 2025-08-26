Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Wechselt zu Werder Bremen: Japans Nationalspieler Yukinari Sugawara (r) (Archivbild)
Wechselt zu Werder Bremen: Japans Nationalspieler Yukinari Sugawara (r) (Archivbild)
1. Bundesliga
Werder holte Japaner Sugawara
Werder Bremen hat mit dem Japaner Yukinari Sugawara eine wichtige Lücke im Kader geschlossen. Doch es besteht weiter Handlungsbedarf.

Bremen.

Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat Rechtsverteidiger Yukinari Sugawara verpflichtet. Der japanische Nationalspieler kommt vorerst auf Leihbasis vom englischen Zweitligisten FC Southampton, wie die Bremer mitteilten. Für den kommenden Sommer wurde eine Kaufoption für den 25-Jährigen vereinbart.

Er soll vor allem die Lücke schließen, die nach dem Kreuzbandriss von Mitchell Weiser auf der rechten Seite entstanden ist. Vor seiner Station in Southampton spielte Sugawara fünf Jahre lang bei AZ Alkmaar in den Niederlanden. "Er ist ein temporeicher, zweikampfstarker Rechtsverteidiger, der auf der Außenbahn auch weitere Positionen bekleiden kann", sagte Werders Cheftrainer Horst Steffen. 

Handlungsbedarf besteht bei den Bremern vor allem noch im Angriff. Die Transferperiode endet am Montag. Die Bremer verloren beim Bundesliga-Auftakt bei Eintracht Frankfurt mit 1:4. (dpa)

