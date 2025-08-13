Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Neuer Werder-Zugang: Samuel Mbangula
Neuer Werder-Zugang: Samuel Mbangula Bild: Daniel Karmann/dpa
1. Bundesliga
Werder-Profi bezahlt Fans die Trikots mit neuer Nummer
Werder-Zugang Mbangula wird mit der Rückennummer 19 bei den Bremern vorgestellt. Doch er will gern eine andere Zahl auf dem Trikot tragen. Und unterbreitet der sportlichen Führung eine Idee.

Bremen.

Werder Bremens Sommer-Transfer Samuel Mbangula hat seine Rückennummer bei Werder Bremen gewechselt und will die Kosten für Fans beim Umtauschen übernehmen. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Mittwoch mit. Alle Fans, die sich bereits ein Mbangula-Trikot mit der 19 gekauft haben, können ihr Outfit kostenfrei umtauschen. 

Der 21 Jahre alte Belgier, der von Juventus Turin zu den Norddeutschen gewechselt war, sei mit dem Wunsch auf die sportliche Leitung zugekommen, statt der bislang getragenen Nummer 19 die Zahl 7 auf dem Trikot zu nutzen. Die hatte zuvor Marvin Ducksch getragen, doch die Ziffer wurde frei, da der langjährige Angreifer zum englischen Zweitligisten Birmingham City gewechselt war. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
