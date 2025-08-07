Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Sport
  • Werder-Stürmer Ducksch wechselt nach England

Marvin Ducksch wechselt von Werder Bremen nach England.
Marvin Ducksch wechselt von Werder Bremen nach England. Bild: Tom Weller/dpa
1. Bundesliga
Werder-Stürmer Ducksch wechselt nach England
Werder Bremen stellt sich im Sturm neu auf. Torjäger Marvin Ducksch zieht es auf die Insel zu einem Zweitligisten mit einem Promi als Minderheitseigentümer.

Bremen.

Werder Bremens Stürmer Marvin Ducksch wechselt zum englischen Zweitligisten Birmingham City. Der Fußball-Bundesligist einigte sich mit dem britischen Club, bei dem die NFL-Legende Tom Brady Minderheitseigentümer ist, auf einen Transfer. Als Ablöse sind rund zwei Millionen Euro plus Bonuszahlungen im Gespräch. Ducksch erhält in Birmingham einen Dreijahresvertrag.

"Marvin hatte in den letzten Jahren einen entscheidenden Anteil daran, dass sich Werder Bremen wieder in der Bundesliga etablieren konnte. Mit seiner Qualität und Torausbeute war er ein sportlich wichtiger Faktor und ein verlässlicher Leistungsträger", sagte Bremens Fußballchef Peter Niemeyer.

Ducksch als Aufstiegsheld

Ducksch war 2021 aus Hannover an die Weser gewechselt und hatte mit seinen Treffern großen Anteil daran, dass Werder direkt nach dem Abstieg wieder in die Bundesliga zurückkehrte und sich dort in den vergangenen Jahren etablierte.

"Werder war ein besonderer Abschnitt in meiner Karriere, auf den ich immer gerne zurückschauen werde. Jetzt habe ich mich dazu entschlossen, eine neue Herausforderung anzunehmen, auf die ich mich sehr freue", sagte Ducksch.

Der Vertrag des 31-Jährigen in Bremen lief noch bis zum 30. Juni 2026, weshalb die Grün-Weißen nur noch in diesem Sommer eine Ablöse für ihn erhalten konnten. Als möglicher Nachfolger ist André Silva im Gespräch, der bereits in der vergangenen Rückrunde von RB Leipzig ausgeliehen war. (dpa)

