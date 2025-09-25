Werder-Torwart Mio Backhaus fällt in München aus

Werder-Trainer Horst Steffen muss sein Team in München auf einer entscheidenden Position umstellen. Torwart Mio Backhaus fehlt nach einem Trainingsunfall. Sein Ersatz steht vor einer großen Aufgabe.

Bremen. Werder Bremen muss im Bundesliga-Spiel beim deutschen Fußball-Meister Bayern München auf Torwart Mio Backhaus verzichten. Cheftrainer Horst Steffen teilte bei der Pressekonferenz vor der Partie am Freitag (20.30 Uhr/Sky) mit, dass sich der 21 Jahre alte Schlussmann im Training bei einem Zusammenprall verletzt hat.

"Er hat eine Verletzung an der Schulter, die Schmerzen verursacht, die ihm nicht ermöglicht mitzufahren", sagte der Trainer. Er könne nichts dazu sagen, wie lange Backhaus nicht zur Verfügung steht. Möglicherweise könnten die Bänder in der Schulter etwas abbekommen haben. "Erst einmal muss eine Diagnose genau gestellt werden."

Este Karl Hein vor Bundesliga-Debüt

Backhaus war nach dem Wechsel von Michael Zetterer zu Eintracht Frankfurt zur Nummer eins in Bremen aufgestiegen. Für ihn wird nun der estnische Nationalspieler Karl Hein ins Tor rücken, der gegen die Bayern sein Bundesliga-Debüt gibt. Der 23-Jährige war von den Bremern erst im August von Arsenal aus London ausgeliehen worden.

"Er darf sich auszeichnen. Das wird sicherlich auf ihn zukommen, dass er ein paar Paraden hat und er der Held seines ersten Spiels sein sollte", sagte Steffen. "Wir erwarten, dass er so wie im Training auftritt. Das gibt mir Zuversicht, dass er das auch schafft." (dpa)