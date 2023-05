Werner will Füllkrug und Ducksch in Bremen halten

Trainer Ole Werner will sich energisch um einen Verbleib der beiden Torjäger Niclas Füllkrug und Marvin Ducksch bei Werder Bremen bemühen.

"Wir hoffen, dass beide bleiben, weil sie für uns extrem wichtig sind. Wir werden alles versuchen, dass sie hier bleiben", sagte der 35 Jahre alte Trainer in einer Medienrunde zum Ende der Saison in der Fußball-Bundesliga.

Beide Angreifer haben an die vorherige Aufstiegssaison angeknüpft und in der abgelaufenen Spielzeit in der ersten Liga zusammen 28 Treffer erzielt. "Beide sind sehr ehrgeizig und haben fußballerisch eine hohe Qualität. Wir haben unser Spiel nicht groß verändert, sodass sie auch weiterhin in ihre Situationen gekommen sind", meinte Werner.

Werder hatte die erste Saison nach dem Wiederaufstieg als Tabellen-13. beendet. Auf ein Ziel für die kommende Saison möchte sich der Coach noch nicht festlegen. "Das ist eine Frage, die man beantworten kann, wenn man weiß, wie sich die Liga zusammengesetzt hat und wie sich die Konkurrenz aufgestellt hat." Vorerst gelte es, die Punkte zu holen, um in der Liga zu bleiben. (dpa)