Weshalb eine Schweizerin eine schlaflose Nacht in Oberhof hat und Denise Herrmann-Wick „unglaublich“ findet

Wintersport
Einen Tag vor dem Weltcup-Sprint stürzt Biathletin Lena Häcki-Groß und zerlegt ihre Waffe. Das Pech passt zu einer Saison, in der es schon in der Vorbereitung mächtig hakt. Dabei kann die Skijägerin auf Unterstützung vom Ehemann, Schwiegervater und von einer guten Freundin bauen.
Im Gegensatz zur vergangenen Saison, als Lena Häcki-Groß bei der Heim-WM in Lenzerheide ihre Landsleute mit starken Leistungen begeisterte, läuft es in der Olympiasaison (noch) nicht rund bei der Schweizerin. Und dann kommt auch noch Pech hinzu. Einen Tag vor dem Sprint beim Biathlon-Weltcup in Oberhof passierte es beim Training am Birxstieg:...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.