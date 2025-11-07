Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Wettskandal im türkischen Fußball - 21 Festnahmen angeordnet

Hat Grund zur Sorge: Ibrahim Haciosmanoglu, Präsident des türkischen Fußballverbands.
Hat Grund zur Sorge: Ibrahim Haciosmanoglu, Präsident des türkischen Fußballverbands. Bild: Samet Yalcin/DIA Photo/AP/dpa
Fußball
Wettskandal im türkischen Fußball - 21 Festnahmen angeordnet
Den türkischen Fußball erschüttert ein Wettskandal. Unter nun angeordneten Festnahmen finden sich auch prominente Namen.

Ankara.

Im Zusammenhang mit dem Wettskandal im türkischen Fußball sind 21 Festnahmen angeordnet worden. 17 davon richteten sich gegen Schiedsrichter, wie die Istanbuler Staatsanwaltschaft auf der Plattform X mitteilte. Betroffen sei auch der Präsident des Vereins Eyüpspor Murat Özkaya. Die Ermittlungen würden unter anderem wegen möglichen Amtsmissbrauchs und Wettbewerbsmanipulation geführt. Bisher seien 18 der Verdächtigen in Gewahrsam genommen worden.

Der türkische Fußballverband (TFF) hatte Ende Oktober Vorwürfe bekannt gemacht, laut denen insgesamt 152 Unparteiische aktiv Wetten platziert haben sollen. Mittlerweile wird auch gegen Vereine und Spieler ermittelt. Der TFF hat mittlerweile 149 Schiedsrichter und Assistenten für Zeiträume zwischen acht und zwölf Monaten suspendiert. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
