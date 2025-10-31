Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Wettskandal im türkischen Fußball - Verband sperrt Schiris

Hat Grund zur Sorge: Ibrahim Haciosmanoglu, Präsident des türkischen Fußballverbands.
Hat Grund zur Sorge: Ibrahim Haciosmanoglu, Präsident des türkischen Fußballverbands.
Fußball
Wettskandal im türkischen Fußball - Verband sperrt Schiris
Zahlreiche Schiedsrichter in den türkischen Profi-Ligen sollen aktiv Wetten platziert haben. Auch Spieler sollen beteiligt gewesen sein. Der Verband zieht erste Konsequenzen.

Ankara.

Der türkische Fußballverband (TFF) hat vor dem Hintergrund eines sich ausweitenden Wettskandals zahlreiche Schiedsrichter gesperrt. 149 Schiedsrichter und Assistenten seien für Zeiträume zwischen acht und zwölf Monaten suspendiert worden, teilte der Verband mit. Gegen drei Schiedsrichter würde weiter ermittelt.

Vor wenigen Tagen waren Vorwürfe gegen insgesamt 152 Unparteiische bekanntgeworden. Sie sollen aktiv Wetten platziert haben. Der Sender Habertürk berichtete später unter Berufung auf Justizkreise, dass auch gegen Vereine und Spieler ermittelt werde. Demzufolge sind 3.700 Spieler im Visier der Justiz. Die Istanbuler Staatsanwaltschaft führt Ermittlungen. Die türkischen Spitzenclubs reagierten erschüttert. (dpa)

