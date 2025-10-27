Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Wettskandal in der Türkei? Hunderte Schiris im Visier

Der Präsident des Türkischen Fußballverbands Ibrahim Haciosmanoglu.
Der Präsident des Türkischen Fußballverbands Ibrahim Haciosmanoglu. Bild: Samet Yalcin/DIA Photo/AP/dpa
Der Präsident des Türkischen Fußballverbands Ibrahim Haciosmanoglu.
Der Präsident des Türkischen Fußballverbands Ibrahim Haciosmanoglu. Bild: Samet Yalcin/DIA Photo/AP/dpa
Fußball
Wettskandal in der Türkei? Hunderte Schiris im Visier
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

152 Schiedsrichter in den türkischen Profi-Ligen sollen laut Fußballverband aktiv Wetten platziert haben. Der Disziplinarausschuss prüft Konsequenzen.

Ankara.

Hunderte Schiedsrichter in den türkischen Profi-Ligen haben sich dem nationalen Fußballverband zufolge an Wetten auf Spiele beteiligt. Es gehe um 152 Schiedsrichter, die aktiv Wetten platziert haben sollen, sagte der Präsident des türkischen Fußballverbandes (TFF), Ibrahim Haciosmanoglu, laut der Nachrichtenagentur Anadolu. Davon seien sieben Spitzenschiedsrichter.

Insgesamt hätten Auswertungen ergeben, dass 371 von 571 aktiven Schiedsrichtern in den Profiligen ein Wettkonto besäßen. Der Disziplinarausschuss werde nun die "notwendigen Verfahren" einleiten, sagte Haciosmanoglu, ohne konkrete Details zu nennen. Wetten sind auch Schiedsrichtern in den türkischen Ligen in der Regel untersagt.

Die Istanbuler Generalstaatsanwaltschaft teilte laut Anadolu mit, zu den Vorwürfen liefen Ermittlungen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
18:35 Uhr
4 min.
Merz kommentiert Frauen-Forderungen zunächst nicht
Merz hatte vor rund zwei Wochen mit einer Äußerung zur Migrationspolitik der Bundesregierung eine Debatte ausgelöst.
"Fragen Sie mal Ihre Töchter", hat Merz in der "Stadtbild"-Debatte vorgeschlagen. 60 Frauen antworten ihm mit zehn konkreten Forderungen. Der Kanzler schweigt zunächst dazu.
12:40 Uhr
2 min.
Medien: Wettskandal im türkischen Fußball weitet sich aus
Hat Grund zur Sorge: Ibrahim Haciosmanoglu, Präsident des türkischen Fußballverbands.
Zuerst geraten Schiedsrichter ins Visier der Justiz, nun Berichten zufolge auch Spieler. Ein Wettskandal im türkischen Fußball sorgt für Aufregung - und zieht immer weitere Kreise.
18:30 Uhr
3 min.
Freibergs Gruseltunnel am Bahnhof wird zum Instagram-Star. Jetzt kommt auch mehr Licht ins Dunkel
Neue Lampen bringen mehr Licht ins Dunkel des Fußgängertunnels am Freiberger Bahnhof.
Der Fußgängertunnel am Freiberger Bahnhof hat es im Internet zu viel Ruhm gebracht. Wird sein Ruf als Sehenswürdigkeit jetzt etwa durch neue, lichtstarke Lampen gefährdet?
Siiri Klose
27.10.2025
5 min.
Fichtelberg knackt Preisgrenze: So teuer wird Skifahren im Erzgebirge
Skifahrer an den Schleppliften am Fichtelberg. Nach einem Jahr Pause wird nun bei den Tickets wieder an der Preisschraube gedreht.
In den Wintersportgebieten in Sachsen und Böhmen laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison. In Oberwiesenthal startet eine Großinvestition. Wo werden die Lifte zuerst öffnen?
Oliver Hach
27.10.2025
3 min.
Entlassener Chefarzt: Erzgebirgsklinikum richtet Vertrauenstelefon für Betroffene ein
Dem Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz wurde fristlos gekündigt.
Zu dem, was dem Mediziner vorgeworfen wird, gibt es nun ein Detail. Außerdem bietet das Klinikum unter 03733 804004 möglichen weiteren betroffenen Patienten und Angestellten die Möglichkeit, sich zu melden.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
24.10.2025
3 min.
Türkischer Oppositionschef bleibt im Amt
Özel drohte die Absetzung in dem von einem ehemaligen Parteimitglied angestrengten Verfahren. (Archivbild)
Eine juristische Offensive hat die wichtigste Oppositionspartei der Türkei in Bedrängnis gebracht. In einem Verfahren kann sie nun vorerst aufatmen. Doch fast zeitgleich werden neue Vorwürfe bekannt.
Mehr Artikel