Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Wichtig für BVB und Nagelsmann: Schlotterbeck ist wieder da

Nico Schlotterbeck ist auch wegen seiner Pässe für den BVB wichtig.
Nico Schlotterbeck ist auch wegen seiner Pässe für den BVB wichtig. Bild: Bernd Thissen/dpa
Nationalspieler Nico Schlotterbeck (r) überzeugte bei seinem Comeback.
Nationalspieler Nico Schlotterbeck (r) überzeugte bei seinem Comeback. Bild: Bernd Thissen/dpa
Nico Schlotterbeck ist auch wegen seiner Pässe für den BVB wichtig.
Nico Schlotterbeck ist auch wegen seiner Pässe für den BVB wichtig. Bild: Bernd Thissen/dpa
Nationalspieler Nico Schlotterbeck (r) überzeugte bei seinem Comeback.
Nationalspieler Nico Schlotterbeck (r) überzeugte bei seinem Comeback. Bild: Bernd Thissen/dpa
1. Bundesliga
Wichtig für BVB und Nagelsmann: Schlotterbeck ist wieder da
Thomas Eßer, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nico Schlotterbeck ist beim Sieg des BVB gegen Wolfsburg der gefeierte Mann. Der Führungsspieler hat mit Dortmund in dieser Saison viel vor. Auch in der Nationalmannschaft wird er dringend gebraucht.

Dortmund.

Sichtlich bewegt genoss Nico Schlotterbeck die Liebesbekundungen der Fans. Mit Sprechchören und donnerndem Applaus feierten die Dortmunder Anhänger die Rückkehr des Ausnahme-Abwehrspielers. Das starke Comeback nach langer Verletzung krönte nicht nur den 1:0-Sieg des BVB gegen den VfL Wolfsburg. Es ist auch für die weitere Saison des Revierclubs und die Nationalmannschaft enorm wichtig.

"Ich habe mir das sechs Monate hart erarbeitet", sagte Schlotterbeck über die besonderen Momente mit den Anhängern. "Da weiß man, man hat vieles richtig gemacht, seit man bei dem Verein ist."

Zurück bei den Teamkollegen auf dem Platz: Nico Schlotterbeck (2.v.l)
Zurück bei den Teamkollegen auf dem Platz: Nico Schlotterbeck (2.v.l) Bild: Bernd Thissen/dpa
Zurück bei den Teamkollegen auf dem Platz: Nico Schlotterbeck (2.v.l)
Zurück bei den Teamkollegen auf dem Platz: Nico Schlotterbeck (2.v.l) Bild: Bernd Thissen/dpa

Fixgröße bei Nagelsmann

Tatsächlich ist Schlotterbeck, der vor drei Jahren aus Freiburg kam, bei Borussia Dortmund mehr als nur der Abwehrchef. Der 25-Jährige ist Identifikationsfigur, Führungsspieler für das gesamte Team und zentraler Mann in der Spieleröffnung. Seine Rückkehr auf den Platz wird auch Julian Nagelsmann sehr freuen. "Auch uns hat er extrem gefehlt", stellte der Bundestrainer zuletzt fest.

In den WM-Plänen des 38-Jährigen ist Schlotterbeck eine fixe Größe. Der Dortmunder soll die zuletzt anfällige Defensive stabilisieren und gibt mehr Variabilität im Spielaufbau. Eine Oberschenkelverletzung von Abwehr-Kollege Antonio Rüdiger macht Schlotterbecks Comeback in der DFB-Elf noch dringender. Am 10. Oktober bestreitet die Auswahl gegen Luxemburg ihr nächstes WM-Qualifikationsspiel.

Und Schlotterbeck ist fit. Dass er wegen seines Meniskusrisses fast ein halbes Jahr gefehlt hatte, merkt man ihm nicht an. Schlotterbeck spielte bei seiner Rückkehr direkt durch und quasi so, als sei er nie weg gewesen.

Kovac: "Nicht so einfach für so einen jungen Burschen"

"Kompliment an seine Einstellung, Kompliment an das Reha-Team", sagte BVB-Trainer Niko Kovac. "Denn wenn ein Spieler gesund ist, heißt es noch lange nicht, dass er fit ist. Bei ihm haben wir es geschafft, einen gesunden Nico hinzubekommen - und vor allem einen voll fitten."

Nico Schlotterbeck lenkt das Dortmunder Spiel von hinten.
Nico Schlotterbeck lenkt das Dortmunder Spiel von hinten. Bild: Bernd Thissen/dpa
Nico Schlotterbeck lenkt das Dortmunder Spiel von hinten.
Nico Schlotterbeck lenkt das Dortmunder Spiel von hinten. Bild: Bernd Thissen/dpa

Kovac hob neben den körperlichen auch die psychischen Qualitäten Schlotterbecks hervor. "Er musste sich ziemlich hart anstrengen, um auch mental aus so einer langen Verletzungszeit rauszukommen. Die anderen spielen und du musst zugucken. Das ist nicht so einfach für so einen jungen Burschen", sagte der 53-Jährige.

Schlotterbeck: "Da, um was zu gewinnen"

Auch Schlotterbeck selbst blickte auf schwere Monate zurück. "Es war eine lange Zeit, eine harte Zeit. Sie war auch für mich herausfordernd, weil es das erste Mal in der Karriere war", sagte er bei DAZN. Von wirklich langwierigen Verletzungen war Schlotterbeck zuvor verschont geblieben.

Der Rückkehrer hat mit dem BVB in dieser Saison viel vor und traut den Dortmundern sogar den ganz großen Wurf zu. "Bei Borussia Dortmund ist man da, um was zu gewinnen. Dafür kam ich auch und dafür arbeiten wir", sagte er.

Als Tabellenzweiter sind die saisonübergreifend in der Liga zwölfmal in Serie unbesiegten Westfalen der erste Verfolger von Spitzenreiter FC Bayern München. "Wichtig ist jetzt, an den Bayern dranzubleiben, vorne wegzumarschieren. Denn dann entwickelt sich vielleicht was", sagte Schlotterbeck. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
10:40 Uhr
2 min.
Schlotterbeck hofft auf schnelle DFB-Rückkehr
Nico Schlotterbeck hofft auf DFB-Rückkehr. (Archivbild)
Nico Schlotterbeck hat nach seiner langen Verletzung ein erfolgreiches Comeback beim BVB gefeiert. Auch eine baldige Rückkehr in die Nationalmannschaft hält er für möglich.
22.09.2025
2 min.
Schlotterbeck blickt nach Comeback auf "harte Zeit" zurück
Nationalspieler Nico Schlotterbeck (r) überzeugte bei seinem Comeback.
Beim 1:0 gegen Wolfsburg spielt Dortmunds Nationalspieler Nico Schlotterbeck erstmals nach langer Verletzung wieder. Nach der Partie spricht er über seine besondere Rückkehr auf den Platz.
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
27.09.2025
3 min.
Trotz Trump: Europas Golfer glänzen beim Ryder-Cup-Auftakt
Rory McIlroy sorgt zum Auftakt des Ryder Cups für Aufsehen.
Der Ryder Cup in den USA beginnt spektakulär. US-Präsident und Golf-Fan Donald Trump sieht überraschend starke Europäer. Der Weltranglistenzweite Rory McIlroy sorgt für Aufsehen.
27.09.2025
1 min.
Personen mit Schusswaffen gemeldet - Polizei sperrt Bahnhof
Der Bahnhof in Neumünster ist komplett abgesperrt. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg nach Dänemark. Plötzlich endet die Fahrt, und Polizisten beginnen, den Zug zu durchkämmen. Was ist passiert?
Mehr Artikel