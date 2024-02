Wichtiger Sieg für Golden State Warriors vor All-Star-Pause

Der Basketball-Meister von 2022 feiert in Utah einen wichtigen Erfolg im Kampf um die Playoff-Plätze in der NBA. Superstar Stephen Curry bleibt ungewohnt unauffällig, dafür überzeugt ein anderer.

Salt Lake City. Die Golden State Warriors haben vor der All-Star-Pause in der NBA einen wichtigen Sieg im Kampf um die Playoff-Plätze gegen einen direkten Konkurrenten eingefahren. Das Team um Superstar Stephen Curry setzte sich mit 140:137 (84:71) bei den Utah Jazz durch. Auf dem zehnten Platz in der Western Conference darf sich der Meister von 2022 zumindest weiter Hoffnungen auf die Playoffs machen. Die Utah Jazz als Elfter würden die Endrunde in der nordamerikanischen Basketballliga verpassen.

Klay Thompson avancierte mit einem persönlichen Saisonbestwert von 35 Punkten zum besten Werfer, obwohl der 34-Jährige zum ersten Mal seit seiner Debütsaison 2011/12 nur von der Bank in ein Spiel ging. Dabei traf Thompson sieben Dreier. Curry blieb mit 16 Zählern für seine Verhältnisse unauffällig. Die Warriors haben ihre vergangenen fünf Auswärtsspiele gewonnen.

Die Milwaukee Bucks um Superstar Giannis Antetokounmpo verloren ihr letztes Spiel vor der All-Star-Pause, mit 110:113 (57:57) zog der Meister von 2021 bei den Memphis Grizzlies den Kürzeren. Auch 35 Punkte von Antetokounmpo konnten die zweite Niederlage Milwaukees nacheinander nicht verhindern. Die Minnesota Timberwolves zementierten durch einen 128:91 (66:51)-Auswärtssieg bei den Portland Trail Blazers ihren Status als derzeit bestes Team der Western Conference.

Der Ligabetrieb in der NBA pausiert nun, da das All-Star-Wochenende in Indianapolis ansteht. Beim Showevent treten die besten Spieler der Liga gegeneinander an. (dpa)