Wie 1999 gegen die Bayern: Man United feiert magische Nacht

Der englische Fußball-Rekordmeister dreht in den letzten Minuten ein verloren geglaubtes Spiel. Das hat es vor 26 Jahren schon einmal gegeben. Plötzlich ist für United wieder ein großer Titel drin.

Manchester. Im Theater der Träume von Manchester United wurden plötzlich Erinnerungen an die historische Nacht von 1999 gegen den FC Bayern München wach. "Ich habe mir die Dokumentation von 1999 angesehen, um mich für diese Momente inspirieren zu lassen. Es war ein großartiger Abend. Beim Stand von 2:4 dachten wir, es wäre vorbei. Aber hier ist es nie vorbei. Hier ist alles möglich", sagte der portugiesische Coach Ruben Amorim nach dem 5:4-Triumph im Viertelfinale der Europa League gegen Olympique Lyon mit drei Toren in den letzten sieben Minuten der Verlängerung.

Das Spiel gegen Lyon hatte tatsächlich Ähnlichkeiten zum wohl größten Spiel in der ruhmreichen Club-Geschichte der Red Devils vor 26 Jahren, als die Bayern beim 2:1 im Champions-League-Finale durch Tore von Teddy Sheringham und Ole-Gunnar Solskjaer in der Nachspielzeit aus allen Träumen gerissen wurden.

Dieses Mal hießen die Hauptdarsteller Kobbie Mainoo und Harry Maguire, die mit einem Doppelschlag in der 120. Minute ein verloren geglaubtes Spiel drehten. Zuvor hatte Bruno Fernandes die Aufholjagd mit einem verwandelten Elfmeter eingeleitet (114.).

Über die Europa League in die Königsklasse?

Und plötzlich ist für United nach einer fast schon historisch schlechten Saison noch ein großer Titel samt Champions-League-Qualifikation möglich. Im Halbfinale geht es nun gegen Athletic Bilbao, bei einem Titelgewinn wäre der englische Rekordmeister für die Königsklasse qualifiziert. Ein Unterfangen, das über die Liga als Tabellen-14. nicht mehr möglich wäre.

"Der Klang der letzten beiden Tore war fantastisch. Das können wir uns für die Zukunft merken", ergänzte Amorim nach dem ersten Europacupspiel der Geschichte, in dem fünf Tore in der Verlängerung fielen. "Letztendlich muss man aber im Halbfinale gewinnen. Wir müssen uns jetzt auf die nächste Runde konzentrieren und versuchen, den Wettbewerb zu gewinnen", so Amorim weiter. (dpa)