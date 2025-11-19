Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Wie auf Schalke: Rangnicks großer Triumph mit Österreich

So sehen WM-Teilnehmer aus: Österreichs Fußballer feiern mit ihren Fans.
So sehen WM-Teilnehmer aus: Österreichs Fußballer feiern mit ihren Fans. Bild: Georg Hochmuth/APA/dpa
Auch bei BVB-Profi Marcel Sabitzer (M.) ist die Freude groß.
Auch bei BVB-Profi Marcel Sabitzer (M.) ist die Freude groß. Bild: Georg Hochmuth/APA/dpa
Erstmals für eine WM qualifiziert: Ralf Rangnick.
Erstmals für eine WM qualifiziert: Ralf Rangnick. Bild: Georg Hochmuth/APA/dpa
Ex-Bundesliga-Profi Michael Gregoritsch sicherte Österreich das WM-Ticket.
Ex-Bundesliga-Profi Michael Gregoritsch sicherte Österreich das WM-Ticket. Bild: Heinz-Peter Bader/AP/dpa
Hoch die Hände: Österreich reist erstmals seit 1998 wieder zu einer WM.
Hoch die Hände: Österreich reist erstmals seit 1998 wieder zu einer WM. Bild: Georg Hochmuth/APA/dpa
So sehen WM-Teilnehmer aus: Österreichs Fußballer feiern mit ihren Fans.
So sehen WM-Teilnehmer aus: Österreichs Fußballer feiern mit ihren Fans. Bild: Georg Hochmuth/APA/dpa
Auch bei BVB-Profi Marcel Sabitzer (M.) ist die Freude groß.
Auch bei BVB-Profi Marcel Sabitzer (M.) ist die Freude groß. Bild: Georg Hochmuth/APA/dpa
Erstmals für eine WM qualifiziert: Ralf Rangnick.
Erstmals für eine WM qualifiziert: Ralf Rangnick. Bild: Georg Hochmuth/APA/dpa
Ex-Bundesliga-Profi Michael Gregoritsch sicherte Österreich das WM-Ticket.
Ex-Bundesliga-Profi Michael Gregoritsch sicherte Österreich das WM-Ticket. Bild: Heinz-Peter Bader/AP/dpa
Hoch die Hände: Österreich reist erstmals seit 1998 wieder zu einer WM.
Hoch die Hände: Österreich reist erstmals seit 1998 wieder zu einer WM. Bild: Georg Hochmuth/APA/dpa
Fußball
Wie auf Schalke: Rangnicks großer Triumph mit Österreich
Von David Joram, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der deutsche Trainer feiert mit Österreich die erste WM-Teilnahme seit 1998. Dem Coach hilft ein Glücksbringer, Rekordspieler Arnautovic macht kuriose Vorschläge.

Wien.

Als der historische Triumph von Wien perfekt war, fiel Michael Gregoritsch auf die Knie. Österreichs Torschütze begrub das Gesicht in seinen Händen, ehe zahlreiche Teamkollegen heran rauschten und sich freudestrahlend auf ihn stürzten. Erstmals seit 1998 fährt die Alpenrepublik wieder zu einer Fußball-WM. Es ist der vorläufige Höhepunkt in der Ära des deutschen Trainers Ralf Rangnick, der nach dem erlösenden 1:1 gegen Bosnien-Herzegowina zwar "platt", aber glücklich war. 

Einen tiefen Schluck Cola nahm der 67 Jahre alte Coach während der Pressekonferenz, um nach einem intensiven Gruppenfinale mit frühem Rückstand und aberkanntem Videobeweis-Tor seine Energiespeicher wieder zu füllen. "Sehr weit oben, ganz weit oben", ordnete Rangnick die für ihn erste WM-Teilnahme ein. "Das fühlt sich heute genauso an wie alle Aufstiege oder der Pokalsieg mit Schalke. Das ist auf dem gleichen Level logischerweise." Wohl auch für solche Momente hatte der einstige Bundesliga-Coach im Mai 2024 sogar dem FC Bayern einen Korb gegeben. 

Früher Schock durch Tabakovic

In der linken Hosentasche habe er während des Spiels seinen Glücksbringer aufbewahrt, eine Mini-Nachbildung des WM-Pokals. "Gott sei Dank hat er seine Aufgabe erfüllt." Allerdings musste Rangnick im Ernst-Happel-Stadion lange zittern, bis seine Elf das den Gruppensieg benötigte Unentschieden erzwang. Gladbachs Haris Tabakovic (12. Minute) hatte die vom früheren HSV-Profi Sergej Barbarez trainierten Gäste per Kopf früh in Führung gebracht. Erst der eingewechselte Gregoritsch (77.) rettete der ÖFB-Auswahl die direkte Qualifikation.

Ex-Bundesliga-Profi Michael Gregoritsch sicherte Österreich das WM-Ticket.
Ex-Bundesliga-Profi Michael Gregoritsch sicherte Österreich das WM-Ticket. Bild: Heinz-Peter Bader/AP/dpa
Ex-Bundesliga-Profi Michael Gregoritsch sicherte Österreich das WM-Ticket.
Ex-Bundesliga-Profi Michael Gregoritsch sicherte Österreich das WM-Ticket. Bild: Heinz-Peter Bader/AP/dpa

"Das mit Abstand schönste Tor in meiner Karriere", kommentierte der ehemalige Bundesliga-Stürmer bei ServusTV sein Tor aus wenigen Metern. "Es gibt kein besseres Gefühl. Das ist unfassbar! Wir haben es geschafft, wir haben Geschichte geschrieben." Danach brach der gefeierte Held das Interview schmunzelnd ab: "Es tut mir leid, ich muss feiern!"

Arnautovic mit "Ansage an die Regierung"

Vor ihrer rot-weißen Fankurve posierten die Spieler mit einem Plakat ("WM 2026: Das crazy oida!"), in der Kabine tanzten sie zu Austropop-Klassikern wie "I Am From Austria" und "Strada Del Sole". Der frühere Bremer Marko Arnautovic schlug im ORF per "Ansage an die Regierung" vor, den 18. November zum nationalen Feiertag zu erklären, "weil das erleben wir wahrscheinlich nicht noch einmal". Nach der WM sei der "Arni" schließlich weg, ergänzte er. 

Die Replik folgte prompt: "Termin ist eingetragen. Der. 18. November wird zwar kein Feiertag, aber er ist jedenfalls ein Tag zum Feiern", schrieb Österreichs Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) bei Instagram.

Zu dem Turnier in den USA, Kanada und Mexiko im nächsten Sommer zu fahren, bedeute seinen Spielern "alles", erklärte Rangnick. Für die Generation um den 33 Jahre alten Starspieler David Alaba, zu der auch der 36-jährige Rekord-Nationalspieler Arnautovic zählt, sei es die letzte Chance gewesen.

Hoch die Hände: Österreich reist erstmals seit 1998 wieder zu einer WM.
Hoch die Hände: Österreich reist erstmals seit 1998 wieder zu einer WM. Bild: Georg Hochmuth/APA/dpa
Hoch die Hände: Österreich reist erstmals seit 1998 wieder zu einer WM.
Hoch die Hände: Österreich reist erstmals seit 1998 wieder zu einer WM. Bild: Georg Hochmuth/APA/dpa

"Ich lebe ja jetzt seit drei Jahren selbst wieder in Österreich und habe natürlich auch mitgekriegt, wie sehr die Menschen sich mit dieser Mannschaft identifizieren", sagte Rangnick, der im Sommer 2022 den Chefposten beim ÖFB übernommen hatte. "Deswegen freut es mich für jeden Österreicher, dass wir es geschafft haben, nach 28 Jahren wieder dabei zu sein." Damals hießen die Stars im Team von Ex-Teamchef Herbert Prohaska noch Toni Polster, Andreas Herzog oder Wolfgang Feiersinger. Nach der Vorrunde waren sie sieglos aus Frankreich abgereist. Lange her. 

Rangnicks WM-Prognose: "Wenn wir komplett sind..."

Der aktuellen Mannschaft traut Rangnick zu, besser abzuschneiden als die alten Helden. "Wenn wir komplett sind, dann glaube ich, dass wir bei der WM gute Chancen haben, auf jeden Fall weiterzukommen in der Gruppe." Bei der vergangenen EM hatte Rangnick unter anderem auf Stützen wie Alaba und Leipzigs Xaver Schlager verzichten müssen. Nach einer starken Vorrunde war dann im Achtelfinale gegen die Türkei (1:2) Endstation.

"Ich freue mich jetzt auf die Reise nach Washington zur Auslosung und dann schaun mer mal, wen wir zugelost bekommen", sagte Rangnick. Die Kugel der Österreicher steckt am 5. Dezember in Lostopf 3, entsprechend drohen harte Brocken. Aber das war nach der magischen Nacht von Wien nur eine Randnotiz. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
09:14 Uhr
2 min.
Ex-Nationalspieler Kroos bekommt Bundesverdienstkreuz
Ex-Nationalspieler Kroos bekommt das Bundesverdienstkreuz. (Archivfoto)
Gerade hat der Ex-Fußballnationalspieler Gerald Asamoah das Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen. Nun wird Toni Kroos damit ausgezeichnet. Dabei geht es weniger um seine sportlichen Erfolge.
09:13 Uhr
4 min.
Duell gegen den alten Rivalen von Alba Berlin wird zum nächsten „Vier-Punkte-Spiel“ für die Niners Chemnitz
Im Mai und Juni 2024 lieferten sich Alba Berlin und die Niners Chemnitz packende Duelle in den Playoffs. Hier kämpfen Louis Olinde und Kevin Yebo um den Ball. Olinde ist in diesem Sommer von Berlin nach Manresa gewechselt, Yebo ist seit März 2025 zurück in Chemnitz und hier der Unterschiedsspieler.
Das 105:94 am Dienstag im Eurocup in Trento war Balsam für die Seele der Chemnitzer Basketballer – ein Befreiungsschlag war es aber nicht. Denn es braucht endlich mehr Konstanz. Die hat der nächste Gegner aus Berlin gefunden.
Thomas Reibetanz
15.11.2025
4 min.
Spanien, Schweiz und Österreich ganz nah am WM-Ticket
Mikel Oyarzabal führte Spanien mit einem Doppelpack zum Sieg.
Europameister Spanien ist in der WM-Qualifikation weiter makellos unterwegs und kann fast sicher mit einem direkten Ticket planen. Auch Österreich und die Schweiz sind nahezu durch. Belgien patzt.
20.11.2025
3 min.
Die originellste Pyramide im Erzgebirge: Wirtsleute aus gutem Holz
Katrin und Heiko Schmidt sind stolz auf ihr Pyramiden-Unikat vorm Hotel.
Es sollte ein ganz besonderes Geschenk zum 20-jährigen Betriebsjubiläum der Eltern werden. Doch es könnte das neue Markenzeichen der Köhlerhütte Fürstenbrunn in Waschleithe werden.
Beate Kindt-Matuschek
22:56 Uhr
2 min.
WM-Ticket für Rangnick - Schottland jubelt spät
Ex-Bundesliga-Profi Michael Gregoritsch sicherte Österreich das WM-Ticket.
Dank Michael Gregoritsch fährt Österreich zur WM. Auch Spanien, die Schweiz und Belgien haben das Direkt-Ticket sicher. Am größten aber ist der Jubel in Schottland.
20.11.2025
4 min.
Insolvenz von Großkunden verhagelt Stadtwerken im Erzgebirge die Bilanz – das hat Folgen
Die Stadtwerke Aue-Bad Schlema haben zuletzt rund eine halbe Million Euro weniger eingenommen, als geplant.
Beliefern die Stadtwerke Aue-Bad Schlema künftig keine Großabnehmer mehr? Das hat der Oberbürgermeister angekündigt. So drastisch kommt es nicht, doch es gibt Änderungen. Hintergrund ist die Curt-Bauer-Insolvenz.
Irmela Hennig
Mehr Artikel