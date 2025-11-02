Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • "Wie ein kleiner Schuljunge": Müller erreicht nächste Runde

Jubelten im Elfmeterschießen: Thomas Müller und die Vancouver Whitecaps.
Jubelten im Elfmeterschießen: Thomas Müller und die Vancouver Whitecaps. Bild: LM Otero/AP/dpa
Jubelten im Elfmeterschießen: Thomas Müller und die Vancouver Whitecaps.
Jubelten im Elfmeterschießen: Thomas Müller und die Vancouver Whitecaps. Bild: LM Otero/AP/dpa
Fußball
"Wie ein kleiner Schuljunge": Müller erreicht nächste Runde
John Hennig, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Thomas Müllers erste Playoff-Reise mit den Vancouver Whitecaps geht weiter. Das Team setzt sich in Dallas im Elfmeterschießen durch. Lionel Messi muss mit Inter Miami dagegen nachsitzen.

Dallas.

Thomas Müller deutete vor den Fans stolz auf das Wappen der Vancouver Whitecaps und tanzte ausgelassen über den Rasen. "Wie ein kleiner Schuljunge" freute sich der Routinier über den Viertelfinaleinzug in den Playoffs der Major League Soccer, wie es der Kommentator von AppleTV+ formulierte. 

34 Vereins-Titel hat der 36-Jährige bereits in seiner Karriere gewonnen, bis auf einen alle mit dem FC Bayern München, doch nach wie vor kann er überschwänglich über jeden Sieg jubeln.

Ausgleich in der Nachspielzeit

Vancouver setzte sich beim FC Dallas mit 5:3 (1:1, 0:1) nach Elfmeterschießen durch und gewann somit das für das Weiterkommen nötige zweite Erstrunden-Duell. Müller war am späten Whitecaps-Ausgleich in der Nachspielzeit beteiligt und verwandelte den ersten Elfmeter Vancouvers.

"Wir sind ein starkes Team, mental stark und physisch stark", sagte Müller nach der Partie noch auf dem Platz, "aber nach Siegen lässt sich immer leicht reden". 

Vancouver hatte keine gute Partie gespielt und sich lange schwer getan. Torjäger Petar Musa brachte Dallas verdient in Führung (25.). Erst in der Nachspielzeit glich Ralph Priso-Mbongue nach einer Ecke aus (90.+3), bei der sich Müller im Zentrum durchsetzte und auf Priso-Mbongue weiterleitete. Der traf im zweiten Versuch.

Danach ging es direkt ins Elfmeterschießen, bei dem alle Whitecaps-Schützen die Nerven behielten, während Patrickson Delgado und Nolan Norris bei Dallas verschossen. Vancouver trifft nun auf den Sieger des Duells zwischen Los Angeles FC und Austin FC (1:0).

Die weiteren Runden in den Playoffs der MLS werden jeweils in nur einem Duell entschieden. Das Finale steigt am 6. Dezember (Ortszeit), das Heimrecht bekommt das Team mit der besseren Bilanz in der regulären Saison.

Messi und Inter Miami müssen in Spiel drei

In ein Entscheidungsspiel muss Inter Miami rund um Superstar Lionel Messi. Das Team unterlag beim Nashville SC verdient mit 1:2 (0:2). Sam Surridge (9., Foulelfmeter) und Josh Bauer (45.) brachten das Team von Hany Mukhtar in Führung, Messis Anschlusstreffer kurz vor Schluss kam zu spät (89.). Das dritte Spiel der Serie wird wieder in Miami stattfinden, wo Inter im ersten Spiel mit 3:1 gewonnen hatte.

Als einzige Mannschaft neben Vancouver bereits weiter sind die Philadelphia Union mit Kai Wagner. Das beste Team der Hauptrunde setzte sich nach einem Heimsieg im Elfmeterschießen im zweiten Duell beim Chicago Fire FC klar mit 3:0 (3:0) durch. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
02.11.2025
3 min.
Fichte für Weihnachtsmarkt in Leipzig kommt aus dem Vogtland: Der Spender des Baums ist prominent
Die Fichte für den Weihnachtsmarkt in Leipzig misst 22 Meter und wiegt vier Tonnen.
In der Nähe von Kottenheide wurde der Baum von der Firma Waldwirtschaft Jacob gefällt. Am Montag wird er in Leipzig aufgestellt und geschmückt.
Eckhard Sommer
24.10.2025
4 min.
Müller vor Playoff-Debüt mit Whitecaps: "Wie ein DFB-Pokal"
Thomas Müllers Anfangszeit bei Vancouver läuft hervorragend. (Archivfoto)
Playoffs im Fußball: Das kennt Thomas Müller noch nicht. Mit den Vancouver Whitecaps trifft er zum Start auf den FC Dallas - einer Mannschaft, mit der es noch eine Rechnung zu begleichen gilt.
Maximilian Haupt, dpa
23.10.2025
4 min.
Neuer Vertrag in Miami - bis 2028: Messi-Zeichen auch für WM
Messi spielt weiter für Inter Miami. (Archivbild)
Weltmeister Lionel Messi hat noch einiges vor. Der Argentinier bleibt bei Inter Miami - bis er 41 Jahre alt sein wird. Das WM-Mitgastgeberland freut sich auch.
Von Jens Eumann
3 min.
18:07 Uhr
3 min.
Bund vs. Ärzte: Wer darf sagen: Du lebst, du stirbst?
Meinung
Redakteur
Der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichtes hat Regeln aus dem Infektionsschutzgesetz gekippt. Dabei hatten fünf der acht Richter den Bund 2021 erst aufgefordert zu handeln.
Ärzte sehen sich durch das jüngste Urteil im Triage-Streit bestätigt, aber das ethische Dilemma bleibt.
Jens Eumann
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
18:08 Uhr
5 min.
Union rauft sich nach Wadephul-Irritationen wieder zusammen
Außenminister Johann Wadephul (CDU) am Donnerstag in Harasta, einer weitgehend zerstörten Stadt Harasta, einer Vorstadt von Damaskus. Äußerungen über die Rückkehr von Syrern lösten Irritationen in den Reihen der Union aus.
Mit einer Äußerung in Syrien hat der Außenminister für Irritationen in den eigenen Reihen gesorgt. Der Kanzler rückt das gerade, Wadephul präzisiert sich. Es bleibt aber ein Nachgeschmack.
Michael Fischer und Jörg Blank, dpa
Mehr Artikel