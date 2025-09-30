Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Wieder "alles gut" bei Guirassy: BVB-Stürmer fit für Bilbao

Sehou Guirassy steht dem BVB gegen Bilbao wieder zur Verfügung.
Sehou Guirassy steht dem BVB gegen Bilbao wieder zur Verfügung. Bild: Harry Langer/dpa
Fußball
Wieder "alles gut" bei Guirassy: BVB-Stürmer fit für Bilbao
Niko Kovac kann in der Königsklasse gegen Bilbao wieder auf seinen Topstürmer bauen. Beim Gegner aus dem Baskenland fällt der Superstar aus.

Dortmund.

Borussia Dortmund kann gegen Athletic Bilbao wieder auf Topstürmer Serhou Guirassy bauen. Der 29-Jährige habe das Abschlusstraining ohne Probleme absolviert, sagte Trainer Niko Kovac am Tag vor der Partie in der Champions League (21 Uhr/DAZN). "Es war alles gut." Guirassy war am Samstag in der Fußball-Bundesliga gegen den FSV Mainz 05 kurzfristig ausgefallen. Auch ohne ihn hatte der BVB 2:0 gewonnen.

Bei Gegner Bilbao fehlt Superstar Nico Williams. Der 23 Jahre alte spanische Nationalspieler steht nicht im Kader für die Partie beim BVB. (dpa)

