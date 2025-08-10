Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Wieder Dämpfer für Hertha - Eichhorn mit historischem Debüt

Viele Zweikämpfe im Mittelfeld bei Hertha gegen Karlsruhe.
Viele Zweikämpfe im Mittelfeld bei Hertha gegen Karlsruhe. Bild: Andreas Gora/dpa
Kaum Grund zur Freude: Hertha-Coach Stefan Leitl.
Kaum Grund zur Freude: Hertha-Coach Stefan Leitl. Bild: Andreas Gora/dpa
Viele Zweikämpfe im Mittelfeld bei Hertha gegen Karlsruhe.
Viele Zweikämpfe im Mittelfeld bei Hertha gegen Karlsruhe. Bild: Andreas Gora/dpa
Kaum Grund zur Freude: Hertha-Coach Stefan Leitl.
Kaum Grund zur Freude: Hertha-Coach Stefan Leitl. Bild: Andreas Gora/dpa
2. Bundesliga
Wieder Dämpfer für Hertha - Eichhorn mit historischem Debüt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wie ein Aufstiegskandidat spielt Hertha BSC auch am 2. Spieltag gegen den Karlsruher SC nicht. Ein Teenager schreibt Zweitliga-Geschichte.

Berlin.

Beim historischen Zweitliga-Debüt von Berlins Kennet Eichhorn ist Hertha BSC seinem Status als Aufstiegskandidat abermals nicht gerecht geworden und hat gegen den Karlsruher SC nur unentschieden gespielt. Der Fußball-Zweitligist aus der Hauptstadt trennte sich vom KSC 0:0 und schaffte erneut keinen Sieg vor Heimpublikum. Schon in der Vorsaison waren die Berliner das schwächste Heimteam der Liga. 

Eichhorn wurde im Alter von 16 Jahren und 14 Tagen in der 68. Minute eingewechselt und so zum jüngsten Spieler der Zweitliga-Geschichte. Er löste den bisherigen Rekordhalter Efe-Kaan Sihlaroglu (KSC) ab. 

Aufseiten der Gäste setzte sich eine Durststrecke fort. Zuletzt konnte Karlsruhe 1984 ein Spiel bei Hertha gewinnen. 

Herausragende Kulisse: Fast 60.000 Fans

In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit hatten beide Teams nur zu Beginn Großchancen. Hertha-Keeper Tjark Ernst parierte gegen Marvin Wanitzek, Berlins Maurice Krattenmacher schlenzte den Ball an die Latte. Anschließend sahen die 59.655 Zuschauer wenig gefährliche Aktionen in den Strafräumen.

Nach der Pause setzten sich die Gastgeber zunächst in der KSC-Hälfte fest. Hertha versuchte vergeblich, Fabian Reese in Szene zu setzen. Die Druckphase verpuffte schnell und die Gäste waren der Führung plötzlich wieder näher. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
15:50 Uhr
1 min.
Motorroller-Fahrer stürzt in Lichtenwalde in Straßengraben und verletzt sich schwer
Bei einem Unfall in Lichtenwalde wurde ein Motorroller-Fahrer schwer verletzt.
Laut Polizei hat sich der Unfall am Dienstagnachmittag auf der Kreisstraße 7704 ereignet.
FP
15:30 Uhr
3 min.
Ein offenes Ohr für Kritik und Fragen: Das sollte der neue Patientenfürsprecher am Krankenhaus Mittweida mitbringen
Schild am Haupteingang zum Mittweidaer Krankenhaus.
Am Klinikum ist das Ehrenamt neu zu vergeben. Die Stimme für die Patienten ist aber nur ein Baustein im Streben des Hauses nach Qualität - das sich jetzt bei einem Klinik-Ranking ausgezahlt hat.
Franziska Bernhardt-Muth
10.08.2025
2 min.
Herthas Eichhorn jüngster Spieler der Zweitliga-Geschichte
Der 16-Jährige stellte einen Rekord auf.
Mit 16 Jahren und 14 Tagen bricht Kennet Eichhorn den Altersrekord der 2. Liga. Auch bei den Berlinern stellt er eine Bestmarke auf.
02.08.2025
2 min.
Happy End dank Egloff: KSC verdirbt Münsters Trainer-Debüt
Lilian Egloff war der späte Siegtorschütze des KSC.
Fünf Tore, ein Platzverweis: Der Karlsruher SC und Preußen Münster bieten zum Saisonstart ein unterhaltsames Fußballspiel.
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
12.08.2025
3 min.
Oederaner Traumpaar aus „Bauer sucht Frau“ trennt sich - hat Kandidat Thomas aus dem Erzgebirge mehr Glück?
Für wen ist nun der zweite Motorradhelm? Paul Lohse aus „Bauer sucht Frau“.
Paul aus Schönerstadt und Anna gehen getrennte Wege. Sie sind nicht die Einzigen, denen die RTL-Romanze kein Glück gebracht hat. Doch bald kann das sächsische Publikum wieder mitfiebern.
Eva-Maria Hommel
Mehr Artikel