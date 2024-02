Wieder ein Gullydeckel: Formel 1 verliert in Bahrain Zeit

Der Formel 1 läuft bei den Testfahrten in Bahrain die Zeit davon. Erneut lockert sich ein Gullydeckel. Erneut müssen die Fahrer zusehen.

Sakhir. Erneut hat ein loser Kanaldeckel die Formel-1-Piloten bei den Testfahrten in Bahrain ausgebremst.

Am letzten Testtag in Sakhir war Red-Bull-Fahrer Sergio Perez in der schon berüchtigten Kurve elf über den Randstein hinaus gefahren und hatte dabei auf dem Bahrain International Circuit die Abdeckung gelockert. Die Rote Flagge wurde am Freitag geschwenkt und die Einheit unterbrochen. Mehrere Streckenposten versuchten, die beschädigte Stelle zu reparieren.

Die Einheit sollte voraussichtlich um 9.45 Uhr deutscher Zeit fortgesetzt werden. Um den Zeitverlust auszugleichen, sollte die Mittagspause wegfallen und bis 17.00 Uhr durchgefahren werden.

Erst tags zuvor war der zweite Trainingstag unterbrochen worden, nachdem Charles Leclerc im Ferrari und Mercedes-Fahrer Lewis Hamilton ebenfalls in Kurve elf unabsichtlich eine Abdeckung gelöst hatten.

Die offiziellen Testfahrten sind ohnehin zeitlich knapp bemessen. Die Vorfälle mit den Gullydeckeln kosten die Fahrer und Rennställe wertvolle Zeit vor dem ersten Grand Prix des Jahres am 2. März ebenfalls in Bahrain. (dpa)