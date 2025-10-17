Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Wieder kein Sieg: Kriselnde Gladbacher verlieren in Berlin

Soll Gladbach aus dem Keller führen: Eugen Polanski.
Soll Gladbach aus dem Keller führen: Eugen Polanski. Bild: Soeren Stache/dpa
Schröder stärkte Polanski den Rücken.
Schröder stärkte Polanski den Rücken. Bild: Soeren Stache/dpa
Doekhi (r.) traf doppelt in Halbzeit eins.
Doekhi (r.) traf doppelt in Halbzeit eins. Bild: Soeren Stache/dpa
Soll Gladbach aus dem Keller führen: Eugen Polanski.
Soll Gladbach aus dem Keller führen: Eugen Polanski. Bild: Soeren Stache/dpa
Schröder stärkte Polanski den Rücken.
Schröder stärkte Polanski den Rücken. Bild: Soeren Stache/dpa
Doekhi (r.) traf doppelt in Halbzeit eins.
Doekhi (r.) traf doppelt in Halbzeit eins. Bild: Soeren Stache/dpa
1. Bundesliga
Wieder kein Sieg: Kriselnde Gladbacher verlieren in Berlin
David Langenbein, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Borussia Mönchengladbach bleibt auch unter dem neuen Sportchef Rouven Schröder sieglos. Nach der Niederlage bei Union Berlin rutscht die Mannschaft vorerst ans Tabellenende.

Berlin.

Krisen-Club Borussia Mönchengladbach hat im ersten Spiel mit dem neuen Sportchef Rouven Schröder von Union Berlin den nächsten Dämpfer verpasst bekommen. Die Elf vom Niederrhein unterlag bei den Köpenickern mit 1:3 (1:2) und rutschte mindestens für eine Nacht auf den letzten Tabellenplatz ab. Saisonübergreifend haben die Fohlen in der Liga seit 14 Spielen nicht gewonnen - Vereins-Negativrekord.

Vor 22.012 Fans im ausverkauften Stadion An der Alten Försterei brachte Innenverteidiger Danilho Doekhi (3. und 26. Minute) die Berliner mit einem Doppelpack in Führung. Ex-Herthaner Haris Tabakovic erzielte den Anschlusstreffer (33.). Rani Khedira (81.) sicherte den Berliner Sieg in der Schlussphase. Statt dem erwarteten zähen Ringen hatten beide Teams einige gute Gelegenheiten. Die Unioner nutzten die Fehler der Gäste aber besser aus.

Damit geht die Krise bei den Gladbachern auch nach Schröders Ankunft unter der Woche weiter. Die Borussia holte aus den letzten sieben Auswärtsspielen nur zwei der 21 möglichen Punkte - und am kommenden Wochenende geht es zu Hause gegen die Bayern. Die Berliner rückten in der Tabelle mit zehn Zählern zumindest vorübergehend auf Rang sieben vor.

Schröder: "Sind von Eugen sehr überzeugt"

Die Borussia hatte Schröder unter der Woche als Nachfolger des zurückgetretenen Roland Virkus verpflichtet. Der neue Sportchef, der am Samstag 50 Jahre alt wird, sprach dem bisherigen Interimstrainer Eugen Polanski demonstrativ sein Vertrauen aus. 

Schröder stärkte Polanski den Rücken.
Schröder stärkte Polanski den Rücken. Bild: Soeren Stache/dpa
Schröder stärkte Polanski den Rücken.
Schröder stärkte Polanski den Rücken. Bild: Soeren Stache/dpa

"Wir sind von Eugen sehr überzeugt", sagte Schröder vor dem Spiel bei Sky. "Natürlich müssen wir punkten, um nach oben zu kommen. Aber jetzt zu sagen, in drei Spielen muss er sieben Punkte holen, sonst geht es nicht weiter, macht überhaupt keinen Sinn."

Union beginnt offensiv stark

Union-Trainer Steffen Baumgart hatte vor dem Spiel gewarnt: "Wir sprühen nicht immer vor Enthusiasmus, wenn wir den Ball haben." Dafür besannen sich die Köpenicker auf altbewährte Stärken. Nach einer Ecke von Kapitän Christopher Trimmel traf Doekhi per Kopf zur Führung. Jens Castrop verpasste die direkte Antwort der Gäste knapp (4.).

Doekhi (r.) traf doppelt in Halbzeit eins.
Doekhi (r.) traf doppelt in Halbzeit eins. Bild: Soeren Stache/dpa
Doekhi (r.) traf doppelt in Halbzeit eins.
Doekhi (r.) traf doppelt in Halbzeit eins. Bild: Soeren Stache/dpa

Union blieb gefährlich mit Abschlüssen von Derrick Köhn (10.) und Tim Skarke (15.), der erstmals in dieser Saison in der Startelf stand. Die Eisernen ließen die Gäste das Spiel machen und versuchten über ihre schnellen Angreifer zum Erfolg zu kommen. Ilyas Ansah dribbelte clever in den Strafraum der Fohlen und schoss an den Innenpfosten. Doekhi schaltete am schnellsten und grätschte zum Doppelpack ein. 

Tabakovic gut in Form

Die Fohlen mussten sich nur kurz schütteln. Das erwartete Spiel mit wenigen Torchancen boten beiden Teams nicht. Yannik Engelhardt spielte Tabakovic stark frei. Der 31-Jährige verwandelte ohne Probleme zu seinem dritten Tor in den letzten vier Spielen.

Die Anfangsphase nach der Pause gehörte den Berlinern, die auf das 3:1 drängten. Ganz nah kamen sie dem Treffer bei mehreren Eckbällen aber nicht. Der vermeintliche Ausgleich von Tabakovic zählte wegen einer Abseitsstellung nicht (59.). Unions Skarke schloss zu zentral ab (64.). 

Mit einem Vierfach-Wechsel wollte Polanski das Blatt wenden. Unter anderem kamen die Rückkehrer Giovanni Reyna und Franck Honorat ins Spiel. Wieder hatte Tabakovic die Chance, doch sein Volley ging knapp über den Kasten (68.). Nach einem schlecht geklärten Freistoß des Ex-Unioners Marvin Friedrich sorgte Khedira mit einem überlegten Schuss für die Entscheidung. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
13:33 Uhr
2 min.
Umstrittener Schlagersänger Wendler tritt in Leipzig auf
Wendler polarisiert wieder: Der umstrittene Schlagersänger kehrt nach mindestens sechs Jahren auf eine ostdeutsche Bühne zurück.
Nach umstrittenen Aussagen während der Corona-Pandemie feiert Michael Wendler sein Bühnen-Comeback in Leipzig – begleitet von Kritik aus der Schlagerszene.
11:10 Uhr
1 min.
RE 6 zwischen Chemnitz und Leipzig durch Pilzsammler ausgebremst
Ein Zug der MRB von Leipzig nach Chemnitz am Bahnhof Narsdorf.
Züge zwischen Chemnitz und Leipzig hatten am Samstagmorgen bis zu einer Stunde Verspätung. Der Grund klingt kurios.
Erik Anke
18.10.2025
2 min.
Gladbach-Trainer Polanski: "Ernüchternder Abend"
Soll Gladbach aus dem Keller führen: Eugen Polanski.
Seit 14 Spielen ohne Sieg: Nach dem 1:3 bei Union hadert Polanski mit "leisen Charakteren" - was muss sich jetzt ändern?
17.10.2025
5 min.
Amtsgericht wird zur Filmkulisse für neuen Erzgebirgskrimi: Richter verrät Details zum ZDF-Dreh
Für den 16. Erzgebirgskrimi wird in Kürze am Amtsgericht in Aue gedreht. In dem neuen Teil ermitteln wieder Teresa Weißbach und Kai Scheve.
Im Amtsgericht Aue wird in Kürze ermittelt – fürs Fernsehen. Das ZDF filmt hier Szenen für den 16. Erzgebirgskrimi. Richter Sebastian Behler verrät vorab im Interview, wie der Dreh abläuft und welche Auswirkungen es auf den Gerichtsbetrieb gibt.
Jürgen Freitag
13:33 Uhr
3 min.
"So viele Fragen" - Familiengottesdienst nach Tod von Fabian
Das Meer an Kerzen vor der Güstrower Pfarrkirche wächst noch immer.
Das Kerzenmeer vor der Kirche wächst. Drinnen trauern rund 100 Menschen um den achtjährigen Fabian aus Güstrow, der einem Gewaltverbrechen zum Opfer fiel.
10:40 Uhr
4 min.
Gladbach auch mit Schröder sieglos: "Sehr ernüchternd"
Rouven Schröder stärkte Trainer Eugen Polanski den Rücken.
14 Spiele ohne Sieg, bittere Fehler und trotzdem Hoffnung: Gladbachs neue Führung sucht nach Rezepten gegen den Abwärtstrend – und jetzt kommen die Bayern.
David Langenbein, dpa
Mehr Artikel